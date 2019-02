Gli studenti della scuola alberghiera di Casargo alla scoperta della cucina siciliana

Dall'estero all'Italia, proseguono gli scambi formativi che vedono protagonisti gli alunni della scuola alberghiera di Casargo. L'ultima trasferta in ordine di tempo ha coinvolto una ventina di ragazzi delle classi terze e quarte in visita all'Istituto Paolo Borsellino di Palermo.

Accompagnati dallo Chef Luca Villa, dal Maitre Rino Iannace e dai ragazzi di quarta dell’Istituto Borsellino, gli studenti del CFPA hanno visitato le aziende locali per toccare con mano le eccellenze del territorio e scoprire i segreti dell'ottima cucina tradizionale siciliana. Un'occasione d'oro anche per nadare alla scoperta di alcuni dei siti culturali, per una completa immersione nello spirito della regione.

«La seconda settimana di aprile saranno i ragazzi del CFPA ad ospitare gli alunni dell’Istituto Borsellino di Palermo- fa sapere Marco Cimino, direttore del CFPA Casargo - I nostri alunni avranno così l’occasione di mostrare le nostre eccellenze del territorio per completare lo scambio formativo».

«Il Cfpa quest’anno realizzerà in totale sette scambi formativi, spostando in totale più di un centinaio di ragazzi - aggiunge il presidente Marco Galbiati - I risultati e l’entusiasmo che vediamo ogni volta che i ragazzi tornano da queste attività ci confermano l’utilità e l’influenza che un’esperienza del genere può avere su di loro, ampliando conoscenze, prospettive ed interessi».

Gli scambi formativi proseguiranno nel corso dei prossimi mesi con una scuola del Cilento e con due scuole europee.

Gallery