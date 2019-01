L'istituto alberghiero di Casargo è sempre più internazionale

Da Parigi alla Russia, dalla Polonia alla Danimarca: l’istituto alberghiero di Casargo si apre sempre di più al mondo, promuovendo allo stesso tempo il territorio lecchese.

Diversi infatti gli scambi formativi che nel 2018 hanno visto coinvolti i ragazzi del CFPA valsassinese e varie delegazioni di studenti provenienti da importanti scuole europee. Casargo ha ospitato all’inizio dell’anno scolastico prima una delegazione di 20 ragazzi provenienti dalla Polonia e poi un gruppo di 20 studenti dalla Lettonia, rispettivamente dalle scuole di Cracovia e Riga. In quest’occasione sono stati messi in atto dei laboratori sulla cucina italiana per condividere con gli studenti stranieri la cultura enogastronomica italiana e, al tempo stesso, per far conoscere la realtà delle aziende del territorio. Sono state infatti realizzate delle visite ad aziende locali come la Coltelleria Sanelli di Premana e la Ciresa Formaggi di Introbio, oltre a visite a strutture di pregio come l’agriturismo La Fiorida di Mantello, l’Hotel Royal Victoria di Varenna e il Grand Hotel Villa Serbelloni di Bellagio.

Il CFPA Casargo ha avuto modo di interfacciarsi anche con la Russia ospitando una delegazione di dieci studenti dalla scuola di Mosca per una masterclass avanzata sulla cucina italiana tenuta da chef stellati. Una grande occasione si è presentata anche a fine ottobre ricevendo per tre giorni una delegazione di autorità da San Pietroburgo, con la presenza della direttrice della scuola e del suo qualificato staff. Inoltre tra novembre e dicembre una ventina di studenti della scuola di Casargo impegnati nel corso di alta formazione hanno potuto visitare e frequentare lezioni per due settimane prima alle famose scuole francesi “Ferrandi” di Parigi e “Cefaa” di Villepinte e poi al prestigioso “Zealand Business College” di Slagelse in Danimarca, guidati dagli Chef Luigi Gandola del Salice Blu di Bellagio e Fabrizio Ferrari de “Il Porticciolo 84” di Lecco.

«Lo scambio formativo è una preziosa occasione di condivisione di pratiche che permette ai ragazzi di confrontarsi con realtà e tradizione culinarie differenti dalla nostra - afferma Marco Cimino, direttore del CFPA di Casarago - È volontà del nostro istituto continuare su questa strada anche per l’anno appena iniziato, dal momento che gli scambi formativi rappresentano da diversi anni opportunità importanti per gli studenti e motivo di pregio per la scuola. A fine gennaio infatti saranno ospitati al CFPA sei studenti di una scuola Lituana per svolgere un tirocinio di un mese e sono già state programmate visite a scuole europee in primavera».

Un’altra occasione di confronto e scambio avrà luogo dal 18 al 22 marzo con la Gara Internazionale di Cucina ospitata al CFPA, il prestigioso “Contest” a cui prenderanno parte scuole europee e, da quest’anno, anche una scuola statunitense. L’internazionalità dei progetti è sempre abbinata anche a una forte presenza sul territorio: in programma infatti la creazione di uova pasquali artigianali prodotte dagli studenti e la realizzazione di una serie di cene curate da chef stellati che saranno aperte al pubblico.

«È importante per noi abbinare ad esperienze internazionali anche una forte presenza sul territorio per fornire ai ragazzi un’esperienza scolastica e lavorativa completa e di ampio respiro» - dichiara Marco Galbiati, Presidente del CFPA Casargo.