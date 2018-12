È Noemi il sindaco dei ragazzi di Torre De' Busi

Eletto il Consiglio dei ragazzi di Torre De’ Busi. Alla presenza del primo cittadino Eleonora Ninkovic e della professoressa Giulia Bettini, i giovani alunni delle scuole medie hanno scelto i loro rappresentanti e discusso temi di valore educativo e civico, proponendo iniziative da portare avanti a scuola.

Come sindaco “junior” è stata eletta Noemi Marchio di prima, che nel suo impegno di giovane amministratrice verrà affiancata dal vicesindaco Roberto Sala. Questi, invece, i nomi dei neo Consiglieri: Antonio Aiello, Melissa Biffi, Giulia Carenini, Beatrice Gallicano, Micaela Nicolardi, Antonio Caldarola, Riccardo Barachetti, Michele Carenini, Giorgio Edoardo Panzeri e Brian Anastasini.

Il sindaco dei ragazzi Noemi ha vinto con il progetto “C'è posta per la Prof !" che consiste nell’idea di collocare una cassetta postale dove i ragazzi possono mettere lettere indirizzate alla loro docenti di fiducia per segnalare eventuali episodi di bullismo, problemi con i compagni o altro. Ogni docente a fine settimana controlla la posta e affronta con i ragazzi le eventuali problematiche illustrate. Il vicesindaco Roberto ha invece ottenuto un significativo sostegno in merito alla proposta della caccia al tesoro sul Monte Tesoro con camminata a Valcava: ogni alunno si finanzierà con 2 euro che serviranno poi per aggiornare l’aula di scienze.

«I giovani studenti - commenta il sindaco Ninkovic - hanno lavorato davvero bene, con progetti interessanti e confrontandosi tra loro fino alla votazione finale che ha incoronato Noemi come sindaco e Roberto come vice. Ringrazio anche le docenti per aver guidato i ragazzi in questo importante progetto educativo e civico».

Gallery