Scambio di auguri e presentazione di nuovi interessanti progetti formativi all'Istituto alberghiero di Casargo. Si è tenuto ieri sera il tradizionale appuntamento pre natalizio che ha coinvolto il Consiglio d’Amministrazione, le principali Istituzioni del territorio, i dipendenti del Centro di Formazione Professionale Alberghiero, le famiglie e gli studenti.

Durante la serata sono stati presentati diversi progetti in programma per il 2019, anno che si annuncia ricco di iniziative per gli oltre 200 allievi. Si tratta del Progetto Nutrizione, Bar Didattico, Corso di Galateo e Progetto sulla Comunicazione. Il primo riguarda una maggiore presenza della frutta non solo nei pasti principali, ma anche durante la giornata, educando così i ragazzi a un’alimentazione ancora più corretta e completa. Il secondo progetto riguarda il Bar Didattico, nato per abituare i ragazzi ad avere a che fare con la clientela e per imparare a gestire un bar come se fosse un locale pubblico, con apertura/chiusura di cassa e gestione degli acquisti. Il terzo progetto riguarda il Galateo: per chi opera nel settore infatti è alla base del comportamento. Il progetto si sviluppa con una serie di lezioni teoriche con 40-50 alunni abbinate a sei lezioni pratiche. L’ultimo progetto presentato, Cfpa Comunica, riguarda appunto la comunicazione: verrà formato un team di studenti che seguiranno la comunicazione online della scuola alberghiera, imparando così a gestire la pagina Facebook dell’istituto e ad inviare delle newsletter istituzionali.

Anche l’attività fisica avrà un ruolo importante nel 2019: tutte le scuole lecchesi saranno ospitate dal Cfpa in una giornata interamente dedicata alle attività sportive, cadenzata da quelle che sono le regole di ogni manifestazione sportiva: presentazione delle squadre, inno nazionale e sfilata.

Attivo anche un laboratorio musicale, i cui alunni si sono esibiti in un mini-concerto di Natale prima dei saluti finali. Dopo la presentazione dei progetti didattici, è intervenuto per il tradizionale scambio di auguri Marco Galbiati, Presidente del Cfpa Casargo: «Vedo tante luci in questo Natale, dai piccoli paesini alle grandi città: penso che ognuno di noi sia una luce, e dipende solo da noi se brillare o meno e non solo a Natale, ma tutto l’anno».

«Sono contento di essere qui, in questa scuola che rappresenta un’eccellenza della provincia di Lecco e siamo orgogliosi di avere un istituto professionale del genere sul nostro territorio» - ha proseguito Claudio Usuelli, Presidente della Provincia di Lecco. I ringraziamenti e gli auguri si sono conclusi con l’intervento del sindaco di Casargo Pina Scarpa: «Trovarci in occasione nelle feste di Natale con i ragazzi significa creare quell’interazione necessaria tra la scuola e le famiglie che sono assi portanti della formazione degli stessi. Quello che la scuola ha inteso da sempre è andare avanti formando i ragazzi sia dal punto di vista professionale che umano. Non a caso questo è un istituto convitto che da questo punto di vista presenta il valore aggiunto rispetto a tutte le altre».

