Classico, scientifico e scienze applicate: open day al Liceo Leopardi

Sabato 1 dicembre il Liceo “Giacomo Leopardi” invita tutti i ragazzi delle medie insieme alle loro famiglie all’open day dell'istituto. Dalle 10.30 alle 12.30 e il pomeriggio dalle 16 alle 19 sarà possibile visitare i laboratori progettati dagli studenti per far conoscere il metodo didattico della scuola declinato in tutte le materie.

La preside Paola Perossi insieme ai Docenti illustrerà nel dettaglio il progetto formativo e didattico dei tre indirizzi: Classico con indirizzo Artistico, Scientifico con indirizzo Economico e Scientifico delle Scienze Applicate con due ore settimanali curricolari aggiuntive di laboratorio Web, Robotica, Domotica e App.

«L’Open Day è l’occasione per vedere i nostri ragazzi all’opera e scoprire come la scuola li renda sempre più capaci di spalancarsi al mondo - spiega la Preside Perossi - Racconteremo di mostre, incontri e progetti di alternanza dove gli studenti sono stati protagonisti, grazie ad un percorso teso a sviluppare i talenti di ciascuno. Invito tutte le famiglie a partecipare per un confronto approfondito».

Nel corso della giornata verranno mostrati i "percorsi di eccellenza" della scuola: in Italiano in collaborazione con Franco Nembrini, esperto docente di Lettere e famoso per il programma televisivo su Dante e Collodi, e Franco Viganò, fondatore e preside per 25 anni del liceo don Gnocchi di Carate; in Matematica con la professoressa Raffaella Manara, autrice di libri di testo per licei scientifici e formatrice preso numerose associazioni di insegnanti; in Inglese, grazie all’introduzione delle ore curricolari in Madrelingua per cinque anni in tutti gli indirizzi.

Il Liceo Leopardi ha attivato in questi anni anche numerose borse di studio per studenti che hanno conseguito risultati eccellenti alle scuole medie. Per gli studenti che arrivano da fuori Lecco sarà presentato il servizio navetta che collega la stazione ferroviaria alla scuola.

«Segnaliamo infine che in queste settimane sono state attivate, per tutti e tre gli indirizzi, le cosiddette Lezioni Aperte, che stanno offrendo a tanti studenti di 3^ media l’opportunità di provare cosa significa trascorre una giornata da liceale - fanno sapere i dirigenti del Liceo lecchese - Le Lezioni Aperte continueranno anche dopo l’open day e nel mese di gennaio. Iscriversi è semplicisismo: basta compilare il modulo che si trova sul sito www.istitutoleopardi.lecco.it oppure contattare la nostra segreteria via mail (info@istitutoleopardi.lecco.it) o telefonicamente 0341 497075».