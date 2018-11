L'istituto Parini di Lecco conquista il podio al concorso "Storie di alternanza"

Grande soddisfazione all’Istituto Parini di Lecco per il terzo posto meritato al concorso “Storie di alternanza” promosso dalle Camere di Commercio italiane con l’obiettivo di valorizzare attraverso un’adeguata visibilità i progetti di alternanza scuola-lavoro ideati e realizzati dagli studenti e dai tutor degli istituti scolastici italiani di secondo grado.

A ricevere il prezioso assegno dell’ammontare di 250 euro - ma dal valore difficile da quantificare in termini di gratificazione morale - è stata una rappresentanza di ex studentesse dell’istituto di via Badoni accompagnate dalle prof. Monica Coti Zelati (docente di Inglese), Monserrat Comesaña (docente di Spagnolo) e Katia Negri (docente di Arte e Territorio) alla cerimonia di premiazione che si è tenuta nei giorni scorsi presso il Centro Lariofiere di Erba.

Si tratta di alunne della classe VC dell’indirizzo “Turismo” diplomatasi lo scorso luglio, il cui lavoro è stato tra i più apprezzati dalla giuria del concorso. Dedicato al turismo montano, il loro progetto è nato dalla volontà di sviluppare competenze specifiche per avvicinare futuri operatori turistici alla realtà alpinistica lecchese, allo scopo di fare acquisire consapevolezza delle potenzialità in campo e competenze in ambito di progettualità, attuazione e comunicazione dell’offerta.

Tra i punti di forza del loro progetto la collaborazione con l’Osservatorio Alpinistico e con gli assessorati alla Cultura e al Territorio del Comune di Lecco. «Il tema del turismo montano è stato approfondito in diverse discipline - spiega la professoressa Monica Coti Zelati – e questo approccio interdisciplinare ha permesso ai ragazzi di vivere esperienze molteplici e di mettersi in gioco su diversi fronti». Tra le attività portate a termine dagli alunni del Parini ci sono state l’organizzazione di una visita dell'Osservatorio per una classe di Madrid partecipante a un programma di scambio di classi con l’istituto lecchese, occasione nella quale le studentesse si sono cimentate nel ruolo di guida esprimendosi in lingua spagnola, e la realizzazione di un volantino pieghevole inviato alle scuole primarie per invitare le classi a visitare l’Osservatorio.

Verso la fine dell'anno gli studenti protagonisti del progetto hanno accompagnato quattro classi della scuola primaria di Lecco in altrettante visite guidate. I bambini seguivano il percorso, che veniva illustrato dalle alunne e infine, mentre un gruppo sperimentava l'arrampicata sulla piccola parete, il secondo gruppo compilava il piccolo cruciverba sul pieghevole che ognuno aveva ricevuto.

Durante queste visite, molto ben riuscìte, gli alunni della quinta sono stati affiancati dall’attuale classe IV A Turistico, che proseguirà il progetto organizzando altre visite per le scuole primarie. Il lavoro dei due anni è stato documentato con foto, video e interviste, raccolti e organizzati in un video che è valso alla classe coinvolta il significativo riconoscimento ricevuto venerdì scorso.