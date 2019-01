Uno sportello di ascolto con psicologa per alunni, genitori e insegnanti

Un servizio di ascolto e di confronto psicologico aperto ad alunni, genitori e insegnanti delle scuole medie pubbliche calolziesi. Come annunciato sul sito dell'Istituto comprensivo guidato dalla dirigente Luisa Zuccoli, a partire da questo mese verrà attivato lo sportello d’ascolto a cura della psicologa Stefania Rupani. «Il servizio operativo dal gennaio 2019 è dedicato ai genitori, agli alunni e ai docenti della secondaria - fanno sapere i promotori - La dottoressa riceverà chi ne farà richiesta presso le sedi delle scuole secondarie».

Il servizio, già proposto in passato, sarà gratuito e verrà presentato ai genitori degli alunni delle scuole secondarie mercoledì 16 gennaio alle ore 20.45 presso la sede dell’Istituto in via Nullo 6 a Calolziocorte dove si trovano le scuole medie "Manzoni".