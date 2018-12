Servizi per infanzia e adolescenza: dalla Regione 90mila euro per la Valsassina

Con decreto dirigenziale Dell'Assessorato alle Politiche per la famiglia, Genitorialità e Pari opportunità, sono stati finanziati per 656.546 euro, per

gli anni 2018-2020, 7 progetti mirati a favorire l'accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi socio-educativi per l'infanzia e l'adolescenza a supporto della conciliazione vita-lavoro, presentati in qualità di capifila da: Azienda speciale consortile Le Tre Pievi - servizi sociali Alto Lario;

Comunità montana Alta Valtellina; Comunità montana della Valchiavenna; Comunità montana Valsassina, Valvarrone, val D'Esino e Riviera; e Comunità montana dell'Oltrepò pavese, delle cosiddette "Aree Interne" lombarde. In particolare si tratta di servizi rivolti agli scolari per i pre e dopo scuola, e per i centri ricreativi estivi.

Combattere isolamento e bassi livelli dell'offerta

"Si tratta - spiega l'assessore Silvia Piani - di quei territori individuati da Regione Lombardia per essere particolarmente interessati a fenomeni di isolamento geografico, calo demografico e bassi livelli nell'offerta di servizi essenziali di cittadinanza e che Regione Lombardia intende rivitalizzare, agendo su diversi ambiti di intervento. Oltre alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, come in questo caso, questi progetti si rivolgono ai percorsi di autonomia delle persone anziane, e all'inclusione attiva per chi è in condizione di svantaggio e fragilità".

I finanziamenti assegnati

In particolare sono stati assegnati finanziamenti per 7 progetti, con i 5 capofila, distribuiti sugli anni 2018, 2019 e 2020, per i quali i beneficiari a seguito di comunicazione di avvio del progetto e dell'accordo di partenariato potranno ottenere il 40% del contributo annuale.

Di seguito le risorse assegnate suddivise per i capofila:

Azienda speciale consortile Le tre Pievi - servizi sociali Alto Lario: 99.100 euro;

Comunità montana Alta Valtellina: 179.988 euro;

Comunità montana della Valchiavenna: 100.000 euro;

Comunità montana Valsassina, Valvarrone, Val D'Esino e Riviera: 88.428 euro;

Comunità montana dell'Oltrepò Pavese: 189.030 euro.

Compensare gli squilibri territoriali

"Sono particolarmente soddisfatta per l'esito di questo bando - conclude l'assessore Piani - che porta importanti risorse in territori localizzati in aree collinari e montane che hanno assoluta necessità di essere sostenuti, per cercare di riallineare, insieme ad altre misure, alcuni evidenti squilibri. La nostra volontà politica va nella direzione di sostenere anche la natalità, perché crediamo che i cittadini abbiano il diritto di fare figli ove ha avuto origine la loro famiglia, evitando di trasferirsi in aree densamente popolate ma che offrono più servizi".