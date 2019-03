Alunni calolziesi in visita al museo delle penne nere di Bergamo

Gli alunni della scuola "Cittadini" in visita al museo degli alpini di Bergamo insieme al gruppo "Pippo Milesi" guidato da Piero Prati. Nuova iniziativa delle penne calolziesi impegnate da diversi anni a promuovere tra le nuove generazioni la conoscenza della storia del Novecento e i valori legati al tricolore, all'amore per l'Italia e alla solidarietà.

Questa volta una delegazione guidata da Carlo Viganò e Gianluigi Marchetti ha portato un gruppo di ragazzi delle medie di piazza Regazzoni alla scoperta del museo sezionale di Bergamo dove sono conservate immagini, testimonianze, documenti, oggetti, pubblicazioni della Prima e della Seconda Guerra mondiale e più in generale della storia alpina. (Nelle foto scattate da Danilo Butta i partecipanti alla visita al museo e alcuni momenti della giornata).

Sempre Viganò, Prati e altri alpini calolziesi hanno invece incontrato questa mattina, sabato, gli alunni delle medie Manzoni per parlare loro della storia della bandiera tricolore e dell'inno italiano.

Ora le penne nere di Calolzio organizzeranno una taragnata nella sede di via Alla Cà, in programma domenica 31 marzo, con raccolta fondi per scopi benefici. Più in generale gli alpini della Valle San Martino stanno inoltre preparandosi per il prossimo campo scuola "Rispetto e Natura" che si terrà dal 13 al 16 giugno a Vercurago coinvolgendo numerosi ragazzi del territorio.

