"Bertacchi": sei studenti meritevoli premiati con la borsa di studio finanziata da Rotary, "NoiBertacchi" e Colaianni

Sabato 21 dicembre, dalle ore 9 alle ore 11, nell’aula Magna dell’Istituto Bertacchi è avvenuta la consegna delle borse di studio per l’anno scolastico 2018/2019. All'interno dell'Istituto Superiore lecchese sono state premiate le seguenti eccellenze:

Di Cunto Chiara (classe 2 A del liceo delle scienze umane), Di Fiore Thomas (classe 2 B dell'IeFP animatore turistico sportivo), Mattioli Samantha (classe 5 C del liceo delle scienze umane opzione economico sociale), Pascuzzi Ylenia (classe 5 C dell'IP servizi per la sanità e l'assistenza sociale), Salvadori Chiara (classe 2 B del liceo delle scienze umane) e Scinicariello Chiara (classe 2 A del liceo delle scienze umane opzione economico sociale).

Agli studenti selezionati è stata assegnata una borsa di studio di 300 euro ciascuno finanziata dal Rotary Club di Lecco, dall'Associazione “NoiBertacchi” e dal sig. F. Colaianni.

Alla cerimonia presieduta dal Dirigente prof. Raimondo Antonazzo, oltre alle eccellenze premiate, hanno partecipato anche tutti gli alunni che si sono distinti nel corso dello scorso anno per la partecipazione a diverse attività extra scolastiche, la squadra del DEBATE, la squadra degli allievi di corsa campestre, gli studenti atleti di alto livello.