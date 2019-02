Oltre 6.000 "like" su Facebook per i modellini del Politecnico

Pioggia di "like" per i modellini 3D realizzati dagli studenti di Ingegneria Edile-Architettura del Polo e protagonisti del contest Facebook per le migliori maquettes e modelli in scala 2018 pubblicato sulla pagina ufficiale del Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano.

Il primo "evento social" del Polo è stato un successo che ha raggiunto più di 2.000 utenti e superato le 5.500 visualizzazioni.

La community ha avuto un ruolo determinante in quanto con i suoi "click" ha stabilito la graduatoria finale del concorso bandito dal Polo volto a individuare i migliori modellini 3D realizzati dagli studenti presso il Laboratorio Modelli e Prototipazione del Polo territoriale di Lecco.

In tutto, i voti sono stati quasi 6.000. I lavori saranno esposti in occasione dell'Open Day del Polo di Lecco che si terrà giovedì 21 febbraio e in occasione delle future attività di orientamento.

La classifica dei modellini

1° classificato con 1.515 like

Titolo modellino: Learnig Centre

Autori: Federico Antonelli, Martha Caramia, Laura Galvani, Giulia Gurrieri, Nicolò Leccardi, Francesca Losa, Michele Maritano, Matteo Terazzi

2° classificato con 1.361 like

Titolo modellino: Inbetween

Autori: Simone Rocco, Emanuele Nuzzo, Eleonira De Angelis, Loris Di Renzo

3° classificato con 852 like

Titolo modellino: Green Stich/AT

Autori: Giuseppe Galbiati, Gianluca Crippa, Chiara Re Depaolini, Federica Andrea Barbagli, Emanuele Nuzzo

4° classificato con 804 like

Titolo modellino: Maggie's Centre Pentagono

Autori: Federica Andrea Barbaglia, Giorgio Curmà, Mattia Ghisleni, Chiara Re Depaolini

5° classificato con 451 like

Titolo modellino: Museo Soulages

Autori: Simone Parascandolo, Sara Piccinelli, Alessandro Possenti, Michele Riva

6° classificato con 350 like

Titolo modellino: Scuola secondaria di primo grado “M. G. Agnesi” Casatenovo Masterlpan 1:500

Autori: Silvia Bertolazzi, Matteo Leone, Beatrice Lippi, Giulia Manzoni, Mattia Pellegrini, Serena Piloni, Ilaria Santelli

7° classificato con 318 like

Titolo modellino: Scuola secondaria di primo grado “M. G. Agnesi” Casatenovo Edificio 1:200

Autori: Silvia Bertolazzi, Matteo Leone, Beatrice Lippi, Giulia Manzoni, Mattia Pellegrini, Serena Piloni, Ilaria Santelli

8° classificato con 229 like

Titolo modellino: Vento Maggie's Centre

Autori: Pietro Delogu, Luca Mangili, Gloria Papetti, Niccolò Saccani

9° classificato con 46 like

Titolo modellino: Grow Hub

Autore: Carlotta Congedo

