La bellezza della natura disegnata dai bambini delle scuole lecchesi

Successo per il concorso di pittura online a premi per bambini della scuola primaria e ragazzi della secondaria di primo grado, residenti oppure frequentanti un istituto della Provincia di Lecco. La proposta lanciata dal WWF in collaborazione con il Parco Regionale del Monte Barro, nata con l’intento di trovare un modo divertente per sensibilizzare le giovani generazioni sul tema della natura che ci circonda, ha raccolto in pochi giorni ben 200 partecipanti, provenienti da decine di scuole del territorio.

Tema del concorso sono stati gli animali selvatici che, in questi ultimi tempi di rallentamento delle attività umane, si sono riavvicinati alle nostre città. Sul sito del Wwf sono così arrivati bellissimi disegni di caprioli e volpi, ricci e farfalle, salamandre ed aironi… Tutte le opere sono state divise in tre categorie: una riservata ai bimbi delle prime due classi della primaria, una per quelli di terza, quarta e quinta, una riservata infine ai più grandicelli della scuola media.

Particolarmente impegnativo il compito della giuria che per ogni categoria ha stilato una classifica con i dieci disegni più apprezzati, i primi tre saranno premiati con un'iscrizione annuale al WWF e un libro del Parco Regionale Monte Barro, partner dell’iniziativa. Tutti comunque riceveranno un attestato di partecipazione realizzato appositamente per il concorso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A questo link https://wwf.lecco.it/classifiche-disegni-2020.html è possibile vedere le classifiche complete per ciascuna categoria. Per quanto riguarda la prima a la seconda elementare, ha vinto Ginevra della scuola "Carlo Collodi" di Verderio, seguita da Greta della "Giacomo Leopardi" di Valmadrera e da Carlo dell'istituto "Regina Teodolinda" di Rogeno. Per quanto riguarda terza, quarta e quinta sempre della primaria il podio è stato conquistato da: Lorenzo (Luigi Cadorna - Ello), Alex (Carlo Collodi - Verderio) e Vera (Pietro Scola - Lecco). Infine, le scuole medie: Beatrice (L.B. Vassena - Valmadrera), Luisa (Istituto Maria Ausiliatrice Lecco) e Giovanni (Istituto Maria Ausiliatrice - Lecco).

Gallery