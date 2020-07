Maturità al Cfpa, esami in presenza e ottimi risultati

Da metà giugno il Cfpa Casargo ha riaperto le porte agli alunni di terza e quarta per poter svolgere gli esami in presenza: esami di qualifica per le terze ed esami per il diploma tecnico professionale per le classi quarte. Il Cfpa ha riaperto nel pieno rispetto dei protocolli anti covid e dopo aver seguito scrupolosamente le istruzioni operative per garantire agli studenti la massima sicurezza nello svolgimento delle prove.

I verdetti: ci sono anche sette 100

Le Commissioni con Presidenti designati dalla Regione Lombardia hanno assegnato ai 33 studenti di terza ben sette votazioni dal 90 in su con due 100 e ai 33 studenti di quarta ben nove votazioni dal 90 in su con tre 100. Le classi quinte invece hanno sostenuto la maturità “in trasferta” a Casatenovo ottenendo ottimi risultati con due 100, un 98, un 95, un 91 e ben due 90 assegnati dalle Commissioni degli Esami di Stato.

Il direttore Cimino: «Bravi ragazzi. Un grazie a docenti, personale e genitori»

«Siamo soddisfatti di vedere questi risultati dopo un anno scolastico sicuramente molto particolare - commenta Marco Cimino, direttore dellla scuola di Casargo - I ragazzi hanno studiato con costanza e la didattica a distanza è stata una sfida che, con orgoglio, abbiamo affrontato e superato con entusiasmo ed impegno. Ringrazio per questi ottimi risultati tutti i docenti, i tutor, i coordinatori, gli allievi e anche i genitori che hanno avuto un ruolo ancora più fondamentale in questi lunghi mesi di formazione a distanza».

Il presidente Galbiati: «Tante novità per il prossimo anno che siamo impazienti di rivelare»

«Vorrei fare un ringraziamento particolare ai ragazzi di quinta perché sono stati compagni di Ricky e voglio augurare loro un futuro roseo e ricco di grandi sfide - aggiunge Marco Galbiati, Presidente del Cfpa - Ricky ha dato sempre il massimo e adesso tocca a voi per voi stessi! Sono stati mesi di duro lavoro e collaborazione per riorganizzare le modalità di insegnamento e gli spazi, ma siamo già concentrati sul prossimo anno e su tante novità a livello formativo che siamo impazienti di rivelare».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Terminati gli esami, la struttura del Cfpa ospiterà per il mese di luglio i campus estivi della Cooperativa Liberi Sogni di Calolziocorte, mentre per fine agosto è confermato il tradizionale camp estivo di scherma Fencing Lab. Anche nei weekend la struttura sarà sfruttata dai numerosi ritiri di squadre sportive in preparazione per la nuova stagione.