L'Estonia conquista il sesto Contest di Casargo

L'Estonia vince il sesto Contest di Casargo. L'edizione 2019 del "Wellness & Zero Waste - Food & Beverage", prestigiosa manifestazione gastronomica internazionale organizzata dal Cfpa, è stata la scuola di Sillamae. Durante la cena di gala finale, alla presenza di ospiti, autorità e sponsor che hanno sostenuto l'importante evento, sono stati consegnati anche sette premi speciali e 12 premi trasversali.

Tra questi grande commozione per il Best Passion and Heart Team Cup in memoria di Riccardo Galbiati vinto dall’Italia (scuola di Milano) e il Best Sympathy Team vinto dalla Lituania (scuola di Marijampole) in memoria dello Chef Mino Gandola.

Alla manifestazione, che si è svolta dal 17 al 22 marzo presso il Centro di Formazione Professionale Alberghiero di Casargo, hanno partecipato studenti provenienti da tutta Europa per un totale di 27 squadre in gara. I componenti delle varie squadre provenienti si sono sfidati preparando antipasti, portate principali, dessert innovativi e cocktail, mettendosi alla prova anche con il servizio in sala e ai tavoli, il tutto esprimendosi in lingua inglese.

A fare gli onori di casa durante la Cena di Gala (che si è tebuta ieri sera, venerdì) accogliendo più di 300 ospiti il Direttore del Cfpa di Casargo, Marco Cimino, che ha dichiarato: «Siamo davvero soddisfatti di questa sesta edizione del Contest: la partecipazione di 52 sponsor è la dimostrazione dell’importanza sempre maggiore che questa manifestazione ha raggiunto a livello territoriale, al tempo stesso l’adesione di 30 scuole da tutta Europa e Russia è indice della crescente riconoscibilità a livello internazionale dell’eccellente sistema formativo del Cfpa che ha l’obiettivo di migliorarsi ogni giorno».

Marco Galbiati, Presidente del Cfpa Casargo, dopo aver ringraziato le istituzioni, la giuria e tutte le squadre partecipanti ha aggiunto: «Vedere la passione e l’impegno che questi ragazzi hanno dimostrato durante questa settimana di competizione mi ha reso molto orgoglioso, è fondamentale credere e investire nelle nuove generazioni. Il Contest è stato un’importante momento di scambio e crescita personale, sono certo che tutti i partecipanti torneranno a casa con qualcosa in più».

Gli studenti vincitori hanno alzato la coppa che ha premiato le loro eccellenti prove, ringraziando gli organizzatori per l'ottimo allestimento della manifestazione. Un trionfo sancito al termine di una competizione con prove di cucina e sala nelle quali, davanti a una giuria di alto livello, hanno dimostrato tutto il loro valore anche i team di Casargo, Bled (Slovenia) e Lamego (Portogallo).

Immancabile e sempre apprezzata la presenza del parroco valsassinese, e docente del Cfpa, don Bruno Maggioni, celebre per le sue doti canore esibite anche nelle passate edizioni del Contest, dove aveva già cantato "Mamma Maria" dei Ricchi e Poveri e altri successi italiani. (Nella foto sotto don Bruno ieri sera vestito da Capitan America insieme al presidente Galbiati - immagine ripresa da FB "Il tuo cuore la mia stella").

Sotto, tutti i premi di questa edizione e l'albo d'oro di una manifestazione che si sta affermando sempre di più a livello internazionale, dando prestigio anche a tutta la provincia lecchese.

Tutti i premi del Contest 2019

“TEAM TROPHY 2019”: Sillamae, Estonia

BEST KITCHEN TEAM CUP

• 1st – Gold: Sillamae, Estonia

• 2nd – Silver: Casargo, Italia

• 3rd – Bronze: Bled, Slovenia

BEST BAR RESTAURANT TEAM CUP

• 1st – Gold Sillamae, Estonia

• 2nd – Silver Lamego, Portogallo

• 3rd – Bronze Bled, Slovenia

Special

• BEST STARTER SPECIAL AWARD: Bled, Slovenia

• BEST WELLNESS DISH SPECIAL AWARD: Gdynia, Polonia

• BEST WELLNESS DESSERT SPECIAL AWARD: Sofia, Bulgaria

• BEST ZERO WASTE SPECIAL AWARD: Casargo, Italia

• BEST COCKTAIL SPECIAL AWARD: Praga, Repubblica Ceca

• BEST BAR RESTAURANT SPECIAL AWARD: Lamego, Portogallo

• BEST MISE EN PLACE SPECIAL AWARD: Villepinte, Francia

L'albo d'oro

Albo d’oro delle cinque precedenti edizioni disputate a Casargo:

2013 Zvolen (Slovacchia)

2014 Slagelse (Danimarca)

2016 Slagelse (Danimarca)

2017 Bled (Slovenia)

2018 Casargo (Italia)

