Giovedì al Politecnico di Lecco proclamazione per trenta nuovi ingegneri

Trenta nuovi ingegneri. Giovedì sarà il loro grande giorno, quando riceveranno la laurea triennale al Polo territoriale di Lecco del Politecnico.

Il programma del 1° marzo prevede la proclamazione dei laureati in Ingegneria civile e ambientale nell'aula A1.3, mentre quella dei laureati in Ingegneria della Produzione industriale alle 16.30 in aula magna.

Questo l'elenco degli studenti che coroneranno il proprio percorso universitario. Ingegneria Civile e Ambientale: Alessio Anghileri, Eleonora Boscolo, Marco Caprioli, Daniele Conti, Martina Conti, Barbara Drosi, Andrea Invernizzi, Giovanni Massini, Andrea Natalicchio, Alessandro Notaro, Alessandro Pusterla, Davide Salvi, Laura Silva.

Ingegneria della Produzione Industriale: Andrea Bertacchi, Ilaria Martina Bianchini, Roberto Cilio, Giulio Colnago, Gianluca Corti, Matteo Crippa, Francesco Erba, Lisa Francescone, Riccardo Fumagalli, Alberto Giussani, Mattia Mazzoleni, Pietro Pignanelli, Niso Randellini, Matteo Ratti, Federico Ronchetti, Francesco Ruzzon, Federico Tocchetti.