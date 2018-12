Google sale in cattedra a Lecco con una giornata gratuita

Google sbarca a Lecco per un incontro di formazione a favore degli operatori scolastici. Skills Training Space di Fondazione Clerici annuncia una giornata gratuita Google for education rivolta a DS (Direttore dei servizi), DSGA (Direttore dei servizi generali e amministrativi), docenti e tecnici informatici di tutte le scuole di ogni ordine e grado per presentare il futuro.

L'azienda leader del digitale il 13 dicembre sarà a Lecco presso la sede di Fondazione Luigi Clerici in via Grandi 15 per presentare gli strumenti e i servizi G Suite for Education.

Ad affiancare Google for Education ci saranno Lenovo e CampuStore. L'appuntamento si svilupperà su due fronti: una sessione plenaria d'apertura e successivamente laboratori operativi di approfondimento alcuni più tecnici e altri più didattici e di servizio.