Le imprese agricole nelle scuole: laboratori per 900 studenti lecchesi

Dieci scuole coinvolte, otto imprese agricole che "salgono in cattedra" con un percorso formativo senza precedenti sul territorio, che è partito nei giorni scorsi e coinvolgerà tutti i plessi scolastici della città di Lecco. Oltre 900 piccoli allievi di 49 classi che potranno toccare con mano e scoprire dal vivo i segreti, la qualità e il valore aggiunto dell'agricoltura territoriale, attraverso tre laboratori tematici: "dal latte al formaggio", "dalla frutta alla confettura" e "orto scolastico". Il progetto si chiama "Mangio sano e mi diverto" e vede come realtà promotrici la Coldiretti interprovinciale lariana e Dussmann, in sinergia con Coldiretti Donne Impresa e Coldiretti Giovani Impresa.

«Un progetto importante, perchè ci rivolgiamo ai consumatori e ai cittadini di domani -sottolineano Francesca Biffi e Chiara Canclini, rispettivamente responsabile di Coldiretti Donne Impresa e delegato di Coldiretti Giovani Impresa - Riteniamo importantissimo dialogare con i bambini: innanzitutto perché in molti casi, questi incontri rappresentano per molti loro il primo approccio con il mondo dell'agricoltura e con chi lavora la terra. E, contemporaneamente, si tratta di contenuti con una profonda valenza didattica e multidisciplinare, che spaziano dall'ambito della scienza a quello della storia e della cultura generale. Per loro è un'occasione molto preziosa per scoprire il valore dell'alimentazione e dell'agricoltura e per approfondirne le dinamiche».