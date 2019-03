Politecnico: trentadue nuovi laureati triennali nella sessione di febbraio

Saranno in trentadue, ripartiti tra Ingegneria Civile e Ambientale e Ingegneria della Produzione Industriale, a festeggiare l'importante traguardo della laurea triennale conseguita al Polo di Lecco del Politecnico di Milano.

Le discussioni si svolgeranno nella giornata di lunedì 4 marzo 2019 presso il Campus di via Previati.

La proclamazione dei laureati in Ingegneria Civile e Ambientale si svolgerà alle ore 15:00 in aula Magna, mentre, per i laureati in Ingegneria della Produzione Industriale, la proclamazione si terrà alle ore 15:30 in aula B0.7.

I nuori laureati al Politecnico

Ingegneria Civile e Ambientale

Shady Al Sawair, Davide Albanese, Gabriele Bertoli, Serena Bianchi, Nicole Cecchin,Nicolò Colangelo, Sofia Gilardoni, Benedeta Luli, Giorgio Luraschi, Federico Macor, Simone Medici, Gioele Monno, Felice Nuzzolo, Paola Pensa, Mattia Pullano, Marco Raveia, Davide Salinetti, Lorenzo Tomasi, Daniele Turati, Matteo Zanetti

Ingegneria della Produzione Industriale

Letizia Banfi, Giulio Cattaneo, Ahmad Chehimi, Daniele Cozzi, Jacopo Dei Cas, Filippo Folonaro, Rebecca Franchi, Davide Gualzetti, Amos Celeste Rosa, Davide Rossi, Alessandro Tebaldini, Adelchi Antonio Zancan