Politecnico: proclamati in aula magna quaranta nuovi dottori magistrali

Venerdì 26 luglio l'aula maglia del Campus del Politecnico di via Previati ha ospitato la cerimonia di consegna dei Diplomi di Laurea Magistrale. Quaranta i dottori proclamati nel corso del partecipato evento.

Politecnico di Lecco: proclamati quaranta dottori magistrali

Corso di Laurea Quinquennale in Ingegneria Edile-Architettura

Andreea Gabriela Adam, Ilaria Isella

MODular WOOD - Recupero e rigenerazione del Rifugio L. Brasca e della sua valle: un modello di sostenibilità ambientale

Cristiana Casavecchia

HAVEN LANDMARK - The idea of an iconic bivouac

Mayra Jole Castaniere

Materia Hub: recupero di un edificio storico e realizzazione di un centro polifunzionale nell'area dei Sassi di Matera

Eleonora Corti

TentPod Pianosa - Nuovi usi e strategie per il recupero dell'ex colonia penale agricola dell'Isola di Pianosa

Luca Crippa

Il Safari delle Idee

Pietro Delogu, Erica Tramarin

BLOSSOM, progetto per la nuova biblioteca Lorenteggio. Studio della luce naturale per il comfort interno attraverso un sistema di facciata dinamica.

Alexis Lam

Reside Mumbai

Martina Magni

IL FORTE DI CASTAGNETO CARDUCCI: Progetto di restauro conservativo, valorizzazione e riuso

Fabrizio Mancione, Marco Procopio

#NFP New Fire Palace - Il recupero e il riuso dell'architettura moderna a Milano. Il Palazzo del Fuoco di Giulio Minoletti, Piazzale Loreto.

Consuelo Montanelli, Serena Rosa

MULHER: Progettazione in clima equatoriale di spazi comunitari destinati alla donna e alla nutrizione infantile in Guinea Bissau

Alessia Pulcini, Andrea Francesca Roncalli, Sara Salvi

Environmental performances and social inclusion in Rocinha Favela: Area 3, a project base on IMM Methodology

Thomas Raynal, Melvin Franck Jo Vanhille

Archiclasse - Architettura e pedagogia alternativa

Mauro Salvi

Rifugio Vioz - riqualificazione e ampliamento di un rifugio a 3535 m

Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica - Mechanical Engineering

Karthikeyan Ganesan

A comparative analysis of road profile effects on vehicle - to- rigid fixed barrier frontal impacts

Paolo Molteni

Design and Development of a wearable Olfactory Display

Vishnu Prasad Selvarajan

FEM SIMULATION OF HOT FORGING PROCESS

Udaya Tejeswar Reddy Vema

(Re)-Design Considerations for the Industrial Organizations with an Ageing workforce to maximize Operational and OHS Performance - Framework for DSS

Corso di Laurea in Civil Engineering for Risk Mitigation

Paolo Della Bella

SEDIMENT TRANSPORT IN A PRE-ALPINE STREAM: BED-LOAD MONITORING AND FLOOD HISTORY EFFECTS

Simone Geronimi

Stability assessment of trees: actual methods and numerical models development

Stefania Gherbi

3D ERT modellings to explore the effect of 3D geometry on 2D ERT monitoring of river levees

Michele Mondani, Lorenzo Panzeri

Experimental analysis of rainfall and snow melting effects on a downscaled shallow landslide

Fabio Stabilini

Propagation and impact of a dense snow avalanche:from the small-scale experiments to the Val di Zocca event

Corso di Laurea in Building and Architectural Engineering

Alejandra Corina Alibrandi García

Design of a General Aviation Terminal and Lodging Facilities Applying Building Technologies for the Caribbean Climate of Margarita Island, Venezuela

Ksenia Alontseva

Cloud. The Internet research center in North Woolwich, London

Hashem Ataei Kachouei

FLORENCE CULTURAL CENTRE Multifunctional Center in Historical Area

Emma Lien Bertels, SofieNoterdaeme

Sustainable XL>S

Saman Davari

WellnessVille: A New Paradigm For Wellness Development In Salford, UK

Martino Degasperi

PLAYWOOD - THE GREAT KEMERI BOG VISITOR CENTRE Stretching the boundaries of an emergency construction technology through the design of a dynamic framework inspired by the Latvian forest.

Shan Lu

Conservation of the courthouse of Milan

Yavuz Selim Özgüner

Nemunas Island Science Centre, Kaunas

Karthikeya Reddy Pagidi Reddy

NEW YORK VERTICAL CITY - Facade Review