Politecnico: prossimi alla proclamazione ventidue nuovi ingegneri

Saranno in ventidue, ripartiti tra Ingegneria Civile e Ambientale e Ingegneria della Produzione Industriale, a festeggiare l'importante traguardo della laurea triennale in Ingegneria Civile e Ambientale e in Ingegneria della Produzione Industriale. Le discussioni si svolgeranno mercoledì 24 luglio 2019 presso il Campus di via Previati. La proclamazione dei laureati si svolgerà alle ore 15:30 in aula magna.

Politecnico: mercoledì 24 la proclamazione di ventidue ingegneri

Ingegneria Civile e Ambientale

Manuel Manzoni, Gabriele Marzano, Mattia Rigamonti, Fausto Scacchi

Ingegneria della Produzione Industriale

Roberto Arnoldi, Alessandro Davide Bonacina, Lorenzo Giani, Kevin Hidalgo Lopez, Stefano Maggioni, Fabio Mauri, Matteo Meregalli Falerni, Paola Molteni, Carlo Negri, Giacomo Pelizza, Alberto Enrico Perego, Ilaria Piloni, Nicolò Pini, Luca Rocca, Vincenzo Scuotto, Matteo Vaccari, Chiara Vegetti, Lorenzo Villa

Borsa di studio "Samuele Riva"

Nel corso della cerimonia di proclamazione si terrà la premiazione del vincitore della borsa di studio intitolata a “Samuele Riva” studente del corso di laurea triennale in Ingegneria Civile e Ambientale prematuramente scomparso nel novembre 2018.