Politecnico: cinquantotto laureandi triennali al Campus di via Previati

Saranno in cinquantotto, ripartiti tra Ingegneria Civile e Ambientale e Ingegneria della Produzione Industriale, a festeggiare questo importante traguardo.

Le discussioni si svolgeranno giovedì 26 settembre 2019 presso il Campus di via Previati. La proclamazione dei laureati del corso di laurea in Ingegneria Civile e Ambientale si svolgerà alle ore 14:30 presso l’aula B.0.4. La proclamazione dei laureati del corso di laurea in Ingegneria della Produzione Industriale si svolgerà alle ore 15:30 presso l’aula Magna.

58 laureati al Politecnico: i loro nomi

Ingegneria Civile e Ambientale

Davide Canali, Thomas Cannella, Sara Cecchini, Laura Corti, Camilla Francescone, Andrea Graziotto, Giacomo Inzaghi, Damodar Maggetti, Giacomo Mantova, Alberto Mariani, Giacomo Marrazzo, Damiano Pecora, Emanuele Rizzi, Marco Sassella, Claudio Sironi

Ingegneria della Produzione Industriale