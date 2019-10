Nuovi laureati al Politecnico: venerdì la proclamazione di ventotto dottori magistrali

Venerdì 4 ottobre 2019 alle ore 16:00, all'interno dell'aula magna del Campus di via Previati del Politecnico, si terrà la cerimonia di proclamazione dei ventotto nuovi laureat magistrali.

Politecnico: 28 nuovi laureati magistrali

Corso di Laurea Quinquennale in Ingegneria Edile-Architettura

Antonluca Annunziata, Carlo Mandelli

Zerowatt Urban Hub: un processo di rigenerazione urbana e territoriale

Leonardo Biondi, Arianna Trombini

Environmental Performance and Social Inclusion in Rocinha Favela: Area 1

Diletta Brutti

CENTRE TOURNESOL - Progetto di un villaggio rurale clever-tech a Po, in Burkina Faso

Mattia Ciuti

CantonieRE

Marco Lucchinetti

#NFP New Fire Palace - Il recupero e il riuso dell'architettura moderna a Milano. Il Palazzo del Fuoco di Giulio Minoletti, Piazzale Loreto.

Martina Manzini, Flavia Turolla

Look Up

Chiara Nardo

UP - Unconventional Project. Progettazione di uno spazio cohousing e co-dividuale mediante l'utilizzo di materiali e tecniche non convenzionali.

Nicole Natali, Nicola Rotini, Rosa Angelica Viaro

Lec.COmmunity. Spazi flessibili per la comunita'. Il recupero dell'archeologia industriale nel lecchese. Nuovi usi per l'area dismessa ex SAE in via Garabuso

Simone Rotta

Rifugio Vioz - riqualificazione e ampliamento di un rifugio a 3535 m

Ludovica Zammarano

Il nuovo centro polifunzionale della citta' di San Giovanni Rotondo: sport e cultura per la rigenerazione dell'area residuale in via Turbacci.

Corso di Laurea in Building and Architectural Engineering

Qiqi Cao

COMMON CUBE

Federico Chinnici, Marco Maranesi

Steember - Steel and timber for a high rise building in Queens, New York

Daniel Sebastian Guzman Freire, Sergio Andres Ramirez Valderrama, Ximena Anabel Sarmiento Sanchez

CARUGGI LINK

Giorgio Parpinel

School as a community, community as a school

Renan Prandini Tan

Re-stadium: Rethinking sports facilities for adaptive reuse

Mana Saberi Safaei

FLORENCE CULTURAL CENTRE Multifunctional Center in Historical Area

Corso di Laurea in Ingegneria Civile - Civil Engineering for Risk Mitigation

Keerthidhar Janga

Study of Mechanical Behaviour of SFRC Thin elements in Flexure

Corso di Laurea in Mechanical Engineering

Carla Gabriela Gretty Demera

Design of a Compacting Thrash Bin

Valerio Pirovano

M.S.Ambrogio spa: development of an App for real time production data analysis

Venkata Sai Raghava Varanasi

Vibration-based Structural Health Monitoring Techniques and Investigation of the Effects of Environmental Conditions on Modal Parameters