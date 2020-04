Politecnico, 71 laureandi magistrali: l'appello sarà sostenuto a distanza

Tempo di lauree magistrali al Polo di Lecco del Politecnico. Sono ben 71 i laureandi che affronteranno l'appello con uno degli appuntamenti più importanti della loroa vita in modalità a distanza. Un altro effetto dell'emergenza causata dall'epidemia di Covid-19.

Lo scorso 4 marzo, sempre a Lecco, questa modalità fu già sperimentata da 37 candidati della triennale, 17 di Ingegneria civile e 20 di Produzione industriale.

«Una modalità insolita e una decisione non semplice da prendere sapendo perfettamente quanto questo traguardo sia importante non solo per gli studenti che si apprestano a raggiungerlo ma anche per le loro famiglie che li hanno fin qui accompagnati e supportati - commentò Manuela Grecchi, prorettore del Polo di Lecco - Quando la situazione si sarà normalizzata, non mancherà un’occasione per riunire i laureati e i loro cari per una bella e meritata cerimonia».

L'elenco dei laureati magistrali

Corso di Laurea Quinquennale in Ingegneria Edile-Architettura

Matteo Benedetto Alaimo, Andrea Federico, Filippo Giorgi; Federico Antonelli, Andrea Giuseppe Di Stefano, Gloria Papetti; Carolina Barbetta, Marco Miotti; Andrea Bonomi Boseggia, Simone Pradella: Giuseppina Valentina Cavallaro, Erica Gasperi, Alessandra Maria Emma Rusconi; Giulia Citterio, Ilaria Mularoni, Giacomo Sarra; Benedetta Colacurcio, Ludovica Sassi; Giorgio Curmà, Mattia Ghisleni, Luca Mangili; Arianna Dessi, Roberto La Russa; Stefano Dell'Oro; Jihane El Alami, Pierre Estève, Michel Jose Fernandes Ramos; Giuseppe Galbiati, Fortunato Medici; Federica Longoni; Renato Magni; Marco Meli; Quentin Mouly, Axel Jacques Michel Pindeler, Stéphane Sueur.

Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica - Mechanical Engineering

Ravi kumar, Elisa Buffa, Marco Conca, Marco Giovanni Corti, Sudhir Kumar Kondepati, Milutin Kostovic, Arun Paul, Nader Riman, Federico Tocchetti, Kishan V Upadhye, Stefano Viganò.

Corso di Laurea in Civil Engineering for Risk Mitigation

Ginevra Bischi, Mattia Colombi, Cristian Del Re, Carlotta Ferraro, Chiara Gerosa, Sina Kian, Neyman-Scott, Gabriele Mocchi, Aref Rizehbandi, Kavitha Sreenivas, Andrea Superti, Alessandro Valenti, Hiva Viseh, Ezzeldin Zoromba.

Corso di Laurea in Building and Architectural Engineering

Sofia Bigoni, Gabriele Dall'Anese, Gabriele Mansueto; Tatiana Iamanova, Ahmed Moustafa Ali Mohamed, Helia Rasouli; Dionysios Kavvadias, Cora Pinto, Fanouria Tsamadia; Amrita Sabhapathy; Cristiane Salau Da Silva; Shohei Yamashita.