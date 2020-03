Politecnico, 37 laureandi triennali: l'appello di laurea sarà sostenuto da casa

Sarà una sessione di laurea molto particolare quella in programma il prossimo 4 marzo a Lecco. 17 laureandi in Ingegneria Civile e Ambientale e 20 laureandi Ingegneria della Produzione Industriale sosterranno infatti il loro appello di laurea da casa, in modalità a distanza. In questo momento di difficoltà, l’Ateneo ha deciso di mettere in atto questo provvedimento per permettere a tutti gli studenti di completare il proprio percorso di studi nei tempi previsti dal calendario accademico, consentire l’iscrizione a corsi successivi o l’inizio di esperienze lavorative. Il provvedimento non riguarda solo i laureandi del Polo di Lecco, sono infatti un migliaio gli studenti triennali che si apprestano a sostenere il loro appello nelle giornate del 4 e 5 marzo collegati con i campus di Milano Leonardo, Bovisa e dei Poli territoriali. I docenti componenti delle commissioni di laurea svolgeranno le loro attività presso le aule dei rispettivi campus di afferenza e la discussione delle tesi si terrà online.

«Una modalità insolita e una decisione non semplice da prendere sapendo perfettamente quanto questo traguardo sia importante non solo per gli studenti che si apprestano a raggiungerlo ma anche per le loro famiglie che li hanno fin qui accompagnati e supportati - afferma Manuela Grecchi Prorettore del Polo di Lecco -. Quando la situazione si sarà normalizzata, non mancherà un’occasione per riunire i laureati e i loro cari per una bella e meritata cerimonia».

Ecco i nominativi dei laureandi:

Ingegneria Civile e Ambientale

Federica Balatti, Chiara Bottin, Carlo Capitani, Francesco Capone, Cristian Castelletti, Stefano Conversi, Luca Dugnani, Chiara Ebli, Nicholas Fortarel, Luca Frigerio, Federica Mainetti, Fabio Pedotti, Silvia Pellegrini, Simone Petruzzi, Federica Pomoni, Davide Proserpio, Riccardo Viglienghi.

Ingegneria della Produzione Industriale

Luca Alietti, Alberto Andreani, Lorenzo Binda, Emanuele Bonazzola, Lucia Borelli, Matteo Borin, Andrea Casati, Mattia Corti, Luca Crestan, Marco Dario Doto, Marcello Folci, Mattia Giglio, Lorenzo Ligi, Luca Manfredini, Giorgio Mariani, Emanuele Nossan, Cristian Ronconi, Luan Sant'Anna de Figueiredo, Matteo Traldi, Zhongyu Wang