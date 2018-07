Politecnico: prossimi alla proclamazione trentuno nuovi dottori magistrali

Sono trentuno i laureati specialistici che verranno proclamati giovedì 26 luglio alle ore 16:30 presso l’aula magna del Campus di via Previati, sede lecchese del Politecnico di Milano. Nel corso della cerimonia, verranno premiati i vincitori della VII edizione del Premio di Laurea “dott. Ing. Katia Corti”.

I nuovi laureati magistrali

Corso di Laurea Quinquennale in Ingegneria Edile/Architettura

Michela Bosio

FIORE DAL CEMENTO. Centro Sportivo-Riabilitativo. Digitalizzazione del patrimonio esistente per il Recupero e la Riqualificazione dell'area ex-CIDI a Bergamo.

Nicholas Carissimi, Roberto Magoni, Ilaria Ponti

PARA.Site: Parametric Architecture for Retrofit Application. BIM e Design Optioneering come strategia per l'addizione in copertura con tecnologia lignea. Caso studio: Scuola Jacopo Barozzi di via Bocconi, Milano.

Laura Cattaneo, Arianna Spini

aurea - Progetto di nuova costruzione per l'area di Santa Chiara a Pisa

Camille Chevalley, Christelle Paquet

FARM CHILDREN'S MUSEUM - Proposta di Recupero e Innovazione sul Palazzo Miccich a Favara, Sicilia

Elena Marchini

UP - Unconventional Project. Progettazione di uno spazio cohousing e co-dividuale mediante l'utilizzo di materiali e tecniche non convenzionali.

Roberto Martinoli, Alessandra Seguini

Conservazione, riuso, valorizzazione delle case cantoniere di Sondrio e Tirano in Valtellina. Progetto di un polo sportivo specializzato in allenamenti di canoa e kayak.

Tommaso Mauri, Maria Coraly Mazzucchelli, Elena Sala

Eco-quartiere Porto di Mare: modellazione e analisi multi-scalare alla scala urbana; progettazione integrata di un Food District e hub per i trasporti.

Davide Meneghello

GRADEUP, riqualificazione del polo scolastico di Vimercate

Marta Pacchetti

ARKITEKTSKOLEN AARHUS Studio delle recenti normative sull'efficienza energetica, Aarhus school of architecture

Elisa Pasquali

SOLE: Smart Office Lambrate Experience

Roberto Rocco Rizzo

Ripensare l'incompiuto: un centro culturale per ricucire la periferia. Progetto di recupero del terminal ferroviario San Cristoforo a Milano.

Daniele Rosara

Un nuovo centro civico sulle vie dell'argilla

Mirko Valentino Valenti

ENVIRONMENTAL PERFORMANCES AND SOCIAL INCLUSION: Un progetto per la Favela di Rocinha a Rio de Janeiro

Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica - Mechanical Engineering

Nadir Castagna

Metallurgical issues of Ti-6Al-4V extruded bars

Corso di Laurea in Ingegneria Civile - Civil Engineering for Risk Mitigation

Yijun Ge

Analysis of Chinese Dams

Abrar Hazoor

Artificial Neural Networks to Investigate Factors Affecting Crash Severity Over Years

Runze Li

Truck Platooning and its Influence on the Performance of Road Network: Microscopic Simulation of Truck Platooning on Autostrada A4

Seda Mizrak

CONCRETE FACE ROCKFILL DAM UNDER STATIC LOADS: A REVIEW AND A CASE STUDY

Katarina Spasenovic

Crisis maps quality check and a proposal of integration with data from social media sources

Corso di Laurea in Building and Architectural Engineering

Ahmad Nadhil Edar Arifin

Re-development and Arrangement of Waterfront Space as The Iconic Area of Makassar, Indonesia

Stefani Kostova

Sofia Water Heritage City

Zeinab Matar

El Barri de Locavore: Integrating urban agriculture in Canyelles neighbourhood, Barcelona

Ahmed Abdelwahed Abdelghany Ali Mekhamar

Home on the border -Shipping Container Architecture as an Efficient Housing Solution for Refugee Camps

Aleksandar Stoychev

A new building of the Regional Library in Varna, Bulgaria