Docenti di ruolo, ecco quando presentare la richiesta di avvicinamento

Docenti di ruolo che chiedono l'avvicinamento al luogo di residenza e di domicilio, ecco quando presentare la domanda.

La nota 30691 del MIUR pubblicata mercoledì 5 luglio 2018 definisce le date per la presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2018/2019 per il personale docente:

- docenti della scuola dell’infanzia e primaria potranno presentare le domande dal 13 luglio al 23 luglio

- docenti della scuola secondaria di I e II grado potranno presentare le domande dal 16 luglio al 25 luglio

Le domande devono essere inoltrate tramite IstanzeOnLine e completate con le autodichiarazioni che saranno predisposte dal Miur nell'apposita sezione ministeriale della mobilità.

Le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria avvengono su un contingente di posti che salvaguarderà i posti destinati alle assunzioni a tempo indeterminato e ai posti FIT previsti dal D.Lgs 59/2017.

«Abbiamo sollecitato il Miur perché siano indicate al più presto le date e le modalità di presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria sia per i licei musicali sia per il personale educativo ed Ata - spiegano dalla Cgil Lecco - Tutte le principali novità e gli snodi essenziali del Ccni sono evidenziati nella scheda di lettura che stiamo predisponendo e che sarà disponibile a breve.