falloconilcuore: il Liceo Parini di Barzanò premia Elisa Tedoldi

Si è svolta giovedì al Liceo G. Parini di Barzanò la cerimonia conclusiva di #falloconilcuore, il contest ideato e promosso da Gioielleria Colombo che ha consegnato il riconoscimento a Elisa Tedoldi, che si è aggiudicata la vittoria.

Gli studenti del Parini sono stati chiamati a mettere in luce la loro personale visione dell'amore realizzando un'opera su un foglio A3 a tecnica libera.

Il progetto è nato con la volontà di trasmettere un preciso messaggio alle nuove generazioni in occasione della ricorrenza di San Valentino: un messaggio che trascenda la sua attuale veste commerciale per abbracciare la vera origine di questa ricorrenza, per ricordare il valore dei sentimenti reali e autentici.

Dario Colombo ha trasmesso ai giovani alunni del Liceo Parini un importante messaggio riguardante la passione non più semplicemente intesa nel rapporto di coppia ma che può riguardare diversi ambiti della vita di ognuno: la passione per uno sport, per la cultura, per un hobby o un lavoro.

«È stata una sinergia molto positiva che speriamo si possa ripetere in altre occasioni e coinvolgendo nuovi strumenti espressivi che i nostri alunni non vedono l'ora di provare» ha dichiarato Maria Paola Calderara, preside del Liceo G. Parini.