Le ragazze di Maria Ausiliatrice alle Olimpiadi di "service learning"

Anche le ragazze della 4^ liceo delle Scienze umane opzione economico-sociale dell'istituto Maria Ausiliatrice di Lecco hanno partecipato ai Giochi. Non in Corea, bensì a Firenze, alla finalissima della prima edizione delle Olimpiadi di service learning.

Un risultato molto soddisfacente per la scuola superiore cittadina, selezionata dal Miur tra le migliori venti su più di cento partecipanti. La 4^ di Maria Ausiliatrice ha così presentato il proprio progetto, dal titolo "Il profumo della carta". «Questo nostro percorso di Service learning nasce dalla passione di noi studenti per la lettura - hanno spiegato le ragazze - La nostra idea iniziale era quella di riqualificare la biblioteca scolastica e, in vista di questo obiettivo, abbiamo partecipato a diversi incontri con i professionisti del settore, acquisendo diverse competenze che ci hanno permesso di completare il progetto con l'organizzazione di pomeriggi di letture animate per i bambini della nostra scuola e del territorio lecchese».

Il progetto di service learning ha così portato alla riscoperta della bellezza dell'inclusione, dell'integrazione e della responsabilità civica. «A conclusione di quest'esperienza - concludono le ragazze - siamo orgogliose di avere acquisito nuove competenze e di avere avuto l'opportunità di metterci in ascolto delle idee di altre scuole e scoprire quanto sia bello imparare non solo dalle pagine di un libro, ma soprattutto a contatto con l'altro».

