A lezione di mobilità sostenibile e transizione energetica

A lezione di mobilità sostenilbile. Oltre 150 studenti, in particolare dell'ultimo anno, e una decina di docenti dell‘Istituto superiore "Alessandro Greppi" di Monticello Brianza hanno ascoltato oggi l'intervento della professoressa Alessandra Beretta, Ordinario di Ingegneria Chimica del Politecnico di Milano, che ha parlato loro di transizione energetica e mobilità elettrica, dedicando un focus specifico ai veicoli di nuova generazione. La docente (nelle foto) ha illustrato come il passaggio dal sistema convenzionale basato sui combustibili fossili (petrolio, carbone e gas naturale) a un sistema più sostenibile basato sulle risorse rinnovabili (sole, vento, biomassa) stia coinvolgendo il settore dei trasporti. La relatrice ha quindi parlato di biocarburanti e veicoli elettrici, oltre alle tecnologie sostenibili studiate attualmente per rendere sempre più green auto, moto, camion e mezzi pubblici. La platea dell'istituto brianzolo ha potuto riflettere, più in generale, sulle sfide che la ricerca e la tecnologia stanno affrontando per contrastare l'inquinamento e i cambiamenti climatici.

La Professoressa Beretta fa parte del team direttivo di "Energy for Motion", progetto per lo sviluppo delle tecnologie energetiche per i trasporti del Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano. Il progetto è stato premiato con l’ambìto riconoscimento del Miur di “Dipartimento di Eccellenza” e un finanziamento complessivo di più di 9 milioni di euro che verranno erogati nei prossimi 5 anni.

