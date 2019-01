Olimpiadi di astronomia: tre giovani lecchesi ammessi alla Gara interregionale

Le giurie delle 10 sedi interregionali (Bologna, Cagliari, Catania, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Roma, Teramo, Torino e Trieste) hanno concluso l’analisi dei risultati della Fase di Preselezione pervenuti, grazie al lavoro degli insegnanti referenti e dei loro collaboratori, dalle 235 scuole partecipanti alla XVII edizione delle Olimpiadi Italiane di Astronomia. Dagli 8390 iscritti alla Preselezione, svolta il 4 dicembre, sono stati selezionati un totale di 875 studenti (260 per la categoria Junior 1, 307 per la categoria Junior 2 e 308 per la categoria Senior), che vengono dichiarati ammessi alla Gara Interregionale 2019.

Tre giovani lecchesi ammessi alla fase successiva

Tre ragazzi di Lecco sono stati ammessi alla Gara interregionale 2019 delle olimpiadi di astronomia. Tutti e tre frequentano l'Istituto Maria Ausiliatrice, Alessandro è in terza media, Furio in prima liceo scientifico sportivo e Giorgio In seconda liceo scientifico sportivo.

Next step: Milano

Anche quest’anno la Gara Interregionale si svolgerà su due giornate, il 14 febbraio 2018 per gli Junior 1 e il 15 febbraio 2019 per gli Junior 2 e i Senior. In entrambi i giorni la Gara avrà inizio simultaneamente in tutte le sedi alle ore 14:30 e avrà una durata di due ore e mezza. Per limitare gli spostamenti degli studenti e degli insegnanti accompagnatori, le città in cui si svolgerà la Gara saranno 16 (Aosta, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Macerata, Matera, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Roma, Palermo, Teramo, Torino e Trieste).

Le Giurie Interregionali e il Comitato Organizzatore Nazionale designeranno, entro il 12 marzo 2019, gli 80 ammessi (20 per la categoria Junior 1, 30 per la categoria Junior 2 e 30 per la categoria Senior) alla Finale Nazionale, che si svolgerà a Matera dal 15 al 17 aprile 2019.

La Gara Interregionale consisterà nella risoluzione di problemi di astronomia, astrofisica cosmologia e fisica moderna.