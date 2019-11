Dagli incontri con i genitori alla musica: successo per gli open day dell'Istituto comprensivo calolziese

Emozioni in musica e applausi da parte di bambini e genitori questa mattina alla scuola media Manzoni di Calolziocorte. In occasione dell'open day organizzato per mostrare alla popolazione l'offerta formativa dell'istituto, in tanti hanno assistito al concerto dell'orchestra dei giovani alunni dell'indirizzo musicale.

A presentare l'evento il professore Massimo Tavola e il docente di musica Alberto Sgrò che, insieme ad altri colleghi, ha diretto i ragazzi. Ora l'orchestra e il coro della Manzoni si prepareranno per il concerto di Natale in programma venerdì 20 dicembre alle ore 20.45 alla chiesa di Sala.

«Sicuramente l'indirizzo musicale rappresenta un fiore all'occhiello della nostra scuola, ma oltre ad esso abbiamo molte altre proposte formative valide che spaziano dalle materie umanistiche alla tecnologia - commenta Emilia Coppini, insegnante di Lettere impegnata nelle iniziative di orientamento scolastico - Oggi i visitatori possono per esempio vedere anche l'aula dedicata a Leonardo e altri laboratori. Gli open day hanno coinvolto tutte le scuole del Comprensivo: scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado con non solo Calolzio, ma anche Carenno e Vercurago».

Sulla stessa lunghezza d'onda Rita Cardamone, da quest'anno dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo di Calolzio. «Questi open day coinvolgono tutti i plessi del Comprensivo e nascono con l'intento di far conoscere alla cittadinanza l'offerta formativa della scuola, ricca di proposte di qualità per ogni richiesta da parte di alunni e genitori - sottolinea la preside (nella foto sotto insieme alla professoressa Coppini) - Continueremo anche a proporre iniziative di apertura al territorio, come la recente marcia della pace che ha coinvolto tutte le scuole del nostro comprensivo».

