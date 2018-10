Nuovo indirizzo al Parini": dal 2019/20 corso quinquennale "Servizi commerciali"

L'offerta formativa dell’Istituto Giuseppe Parini si arricchisce di una nuova proposta. È giunto alle battute conclusive l'iter preliminare all'attivazione del corso professionale quinquennale "Servizi commerciali" che il prossimo settembre aprirà le proprie porte agli studenti del territorio.

Punto di forza del piano di studi del corso è quello di associare una buona preparazione culturale a una formazione professionalizzante nell'ambito amministrativo-commerciale specificamente mirata al mondo della comunicazione nell'ambito aziendale.

La figura professionale che il corso punta a creare si caratterizza infatti per la sua competenza nel collaborare alle attività di comunicazione, marketing e promozione dell'immagine aziendale in un ambito territoriale o settoriale attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici innovativi, interagendo con soggetti e istituzioni per il posizionamento dell'azienda in contesti locali, nazionali e internazionali. Le aziende - sia private che pubbliche - operanti nel mercato attuale, si sa, riconoscono nella promozione della propria immagine e del proprio prodotto una priorità irrinunciabile ed è per andare incontro a tale esigenza che verranno formati gli studenti del corso insegnando loro a utilizzare opportunamente mezzi tradizionali e nuovi media ai fini della comunicazione aziendale.

Per sviluppare tali competenze il piano degli studi dell'indirizzo riserva un'attenzione privilegiata alla didattica laboratoriale e alle applicazioni pratiche di tutte le discipline relative al settore di riferimento. La proposta si rivolge quindi ai ragazzi che ambiscano a entrare nel mondo del lavoro e ritengano di avere predisposizione e interesse per il mondo della comunicazione in relazione al marketing e alle strategie aziendali.

Va sottolineato comunque che il corso, pur puntando a trasmettere competenze professionalizzanti, offre l'opportunità di optare per il prosieguo degli studi dopo il superamento dell'esame di stato e il conseguimento del diploma al termine del percorso quinquennale. L'attivazione del nuovo corso testimonia l'impegno dell'Istituto Parini a rinnovare la propria offerta formativa raccogliendo una sfida irrinunciabile per la scuola dei nostri giorni: rispondere alle attitudini e alle aspettative dei ragazzi che intraprendono il loro percorso nella scuola superiore e offrire loro delle competenze effettivamente spendibili all'interno di un mercato del lavoro perenne e sempre più rapida evoluzione. La scelta del corso di studi da intraprendere al termine della scuola secondaria inferiore rappresenta come noto per un adolescente un punto di passaggio delicato e destinato a condizionarne il futuro, che non di rado porta con sé ansie e dubbi. Per supportare studenti e famiglie nell'individuazione del percorso più adatto alle proprie attitudini le scuole secondarie di primo grado e le scuole superiori del territorio stanno già organizzando l'attività di orientamento, che vedrà anche l'istituto Parini in prima linea fin dalle prossime settimane.

Nelle date di sabato 17 novembre 2018 dalle ore 14.30 alle ore 18.00 e giovedì 10 gennaio 2019 alle 18 sarà possibile al pubblico visitare l'Istituto e conoscere più da vicino le peculiarità dei diversi corsi attivati e alcuni progetti specifici. Il professionale di nuova apertura infatti va infatti ad ampliare l'offerta formativa dello storico istituto di via Badoni, che costituisce da decenni un punto di riferimento fondamentale per la formazione in ambito tecnico per i giovani lecchesi con i suoi due indirizzi, "Amministrazione, Finanza e marketing" (per il quale si prevedono nel triennio le sottoarticolazioni "Relazioni Internazionali marketing" e "Sistemi informativi aziendali") e Turismo.

Nel frattempo è comunque già possibile contattare presso la scuola i referenti disponibili a fornire agli interessati le informazioni utili per una scelta il più possibile consapevole nei seguenti giorni, solo su prenotazione (tel. 0341 362460 - oppure via mail a maria.pedrone@isgparinilecco.gov.it):