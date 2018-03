Il Politecnico di Milano premia il Medardo Rosso e il Liceo Agnesi di Merate

Due istituti lecchesi sono state premiate dal Politecnico di Milano in occasione dell'Open day svoltosi il 24 marzo, che ha visto la partecipazione di oltre 20mila ragazzi. La premiazione si riferisce alle "Politest Top Schools", le scuole secondarie superiori di tutta Italia i cui studenti hanno ottenuto i migliori risultati ai Test di ammissione per l’anno accademico 2017/18.

Il Liceo scientifico “Maria Gaetana Agnesi” di Merate (LC) è risultato Miglior scuola nel test di Ingegneria nella categoria “test al 4° anno”. Hanno ritirato il premio Prof.ssa Rosangela Spinelli e la Prof.ssa Lorella Villa, Referenti per l’Orientamento in uscita (nella foto da sinistra: il Prof. Verri, Delegato del Rettore per il test di Ingegneria del Politecnico, le Prof.sse Rosangela Spinelli e Lorella Villa dell'Agnesi, il Rettore del Politecnico Ferruccio Resta).

Il Liceo artistico "Medardo Rosso" di Lecco è risultato primo tra i licei artistici al Test di Design. Ha ritirato il premio il dirigente scolastico Carlo Cazzaniga (nella foto in alto, da sinistra: il professor Guerrini della Scuola del Design del Politecnico, Carlo Cazzaniga, il rettore del Politecnico Ferruccio Resta).

