Non solo tantissimi studenti delle superiori questa mattina in piazza a Lecco. Anche alunni e docenti delle scuole medie di Olginate hanno voluto aderire alla mobilitazione mondiale lanciata dalla giovane Greta Thunberg per chiedere ai Governi, e più in generale agli adulti, di salvare l'ambiente e quindi il futuro delle nuove generazioni. Una senbilizzazione planetaria contro il surriscaldamento del clima e l'inquinamento.

Con lo slogan “Non voltate le spalle al nostro futuro: ascoltate gli scienziati!” (vedi foto) gli alunni olginatesi e le loro maestre hanno voluto richiamare l’attenzione anche delle comunità locali sull’urgenza di concertare strategie di risposta ad emergenze quali lo sfruttamento del suolo, la cementificazione incalzante, le emissioni di gas serra, la prospettiva della scarsità d’acqua. Ecco il comunicato sul tema diramato dalla scuola guidata dalla direttrice Mariapia Riva.

«“Non si è mai troppo piccoli per cominciare”. È davvero così?. Gli alunni e i docenti della scuola secondaria di primo grado Carducci di Olginate pensano di sì. Incoraggiati dall’esempio della giovane svedese Greta Thunberg, ispiratrice del movimento FridaysForFuture, le classi della scuola si uniscono in un piccolo evento a quanti oggi scendono in piazza in tutto il mondo per lanciare ai politici un chiaro messaggio: urgono risposte concrete ai cambiamenti climatici in corso, come avverte da tempo la Comunità Scientifica. L’iniziativa si pone in continuità con il progetto Comenius Schools for Resilience, che ha visto la nostra scuola impegnata con partners europei per un triennio intero proprio sulle tematiche ambientali. Non si è mai troppo piccoli per chiedere al mondo adulto, alle amministrazioni e agli organi di governo di assumersi la responsabilità di prendere decisioni che consentano un netto cambiamento di rotta a salvaguardia del pianeta per le generazioni future».