La 5A della Toti di Maggianico premiata da Geronimo Stilton

Grande entusiasmo alla scuola primaria Toti di Maggianico. La classe 5A ha vinto il concorso nazionale di scrittura creativa organizzato da Conad e Wwf, con Geronimo Stilton come testimonial e tema su ecologia e ambiente.

Il racconto "SoS Spazzatura da salvare" realizzato dalla classe 5A della Toti, scelto tra altri 25mila, sarà inserito in una speciale collana di libri firmata Geronimo Stilton e Wwf.

La premiazione si è tenuta a scuola nella mattinata di venerdì 8 febbraio, alla presenza di un testimonial speciale, il beniamino dei bambini Geronimo Stilton. Soddisfazione per il preside Angelo De Battista: «Questa cerimonia - ha spiegato agli studenti - premia un vostro lavoro selezionato a livello nazionale, quindi bravi voi ragazzi e bravi i vostri insegnanti. Grazie a Conad e WWF che hanno lanciato l'idea di lavorare su un tema molto importante come quello dell'ambiente: è uno dei problemi che dobbiamo essere capaci di trattare con intelligenza».

Un risultato di grande prestigio, vista la partecipazione di ben 25mila classi in rappresentanza d 10mila scuole.

Gli otto racconti premiati entreranno a far parte di una speciale collana di libri firmata Geronimo Stilton e Wwf da collezionare in tutti i punti vendita Conad, come annunciato agli studenti della Toti da Enrico Nironi in rappresentanza della catena di supermercati: «Avete realizzato un racconto molto bello, ci avete messo tanto impegno e lavoro. Siamo molto orgogliosi di sostenere questo progetto che vede punti vendita, territorio e scuole insieme per promuovere lettura e scrittura creativa, sensibilizzando su temi di grande importanza come l'ecologia».

«Dobbiamo costruire la casa comune»

Presenti alla cerimonia anche Alberto Cattaneo, vice presidente della Cooperativa di consumo La Popolare, che gestisce i punti vendita Conad di viale Turati e San Giovanni, e Nicola Rotasperti in rappresentanza del punto vendita di corso Bergamo. «Valorizzare il luogo dove viviamo - ha sottolineato Cattaneo - è sempre più importante: l'ambiente lo crea ciascuno di noi, con la propria cura. Dobbiamo costruire la casa comune, come dice il Papa, partendo dall'attenzione alle piccole cose». Rotasperti ha invece evidenziato come quello degli studenti della Toti sia stato «un lavoro durato diversi mesi e che ora darà vita a un fantastico libro. Un risultato che ci prepariamo a condividere con tutta la nostra comunità».

Lello Bonelli, presidente Wwf Lecco, ha annunciato che la classe 5A sarà iscritta per un anno al Panda Club e che l'autrice dei libri di Geronimo Stilton, Elisabetta Dami, sarà a Lecco nelle prossime settimane: «Scriverà un libro sul Monte Barro e sull'attività che come Wwf portiamo avanti nel parco».

Gallery