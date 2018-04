Studenti lecchesi, insegnanti e presidi in partenza per Cuba

Gruppo di studenti lecchesi vola a Cuba per un progetto di scambio scolastico. La partenza è prevista per il 22 aprile alla volta dell'Avana, con rientro da Holguin il 2 maggio.

Protagonisti 29 studenti dei licei Manzoni e Bertacchi di Lecco, oltre a insegnanti e presidi. Il viaggio prevede la visita della capitale cubana, di Trinidad, Santa Clara e Las Tunas, dove si svolgeranno le attività didattiche e dove la delegazione italiana incontrerà e conoscerà gli studenti di due istituti cubani.

Il progetto di scambio culturale è riconosciuto a livello nazionale per la sua unicità, organizzato dall'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba - Circolo di Lecco Vittorio Arrigoni, con il contributo economico del Comune di Lecco e del suo servizio giovani, che sosterrà le spese di trasporto da e per l'aeroporto.

«Occasione di confronto per i nostri ragazzi»

«Si tratta di un'iniziativa importante per gli studenti lecchesi, che per il secondo anno avranno la possibilità di realizzare un incontro di conoscenza con studenti cubani - sottolinea l'assessore alla Cultura e alle Politiche giovanili del Comune di Lecco Simona Piazza - L'Amministrazione comunale, che lo scorso anno aveva lanciato quest'idea all'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba - Circolo di Lecco Vittorio Arrigoni e al preside del liceo Manzoni di Lecco, supporta in maniera convinta questa opportunità, che offre ai giovani un'occasione non solo di viaggiare, ma anche e soprattutto di conoscere e confrontarsi con culture e sistemi socio-politici differenti, perchè l'esperienza che ne trarranno sarà positiva per la loro crescita e per la loro formazione, nel senso più ampio del termine».