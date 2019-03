"Trofeo Cittadini School" per la Festa del papà

Seconda edizione del “Trofeo Cittadini School” in occasione della Festa del papà. Domenica i genitori dei ragazzi, in occasione della ricorrenza di San Giuseppe del 19 marzo, hanno partecipato a un torneo di calcio a cinque presso l'oratorio di Calolziocorte, organizzato in accordo con l’istituto “Caterina Cittadini” di piazza Regazzoni.

Una mattinata tra scuola e famiglia all’insegna di sport e amicizia, iniziata alle 8.30 e conclusa con premiazioni e pranzo sempre nell’oratorio del centro. I papà che hanno giocato erano 26, suddivisi in quattro squadre da 5 e una da 6. Questi i nomi dei team scesi in campo: Secondini, Tigretti, Terzo Tempo, I Bravi, Wanda N.

I giovani alunni hanno tifato per i loro papà e alla fine di tutte le partite sono entrati in campo, hanno fatto festa e assistito alle premiazioni. Oltre tre ore di tiri, gol, azioni e divertimento con tanto di pubblico sugli spalti. I bambini hanno inoltre consegnato ai genitori scesi in campo le medaglie che avevano preparato nei giorni precedenti a scuola.

La squadra vincitrice è stata quella della terza elementare con il nome di Terzo Tempo. A questo team è andata la coppa del torneo, che ora fa bella mostra in classe. Le mamme hanno preparato delle ottime torte che adulti e bambini hanno mangiato dopo il pranzo in oratorio.

Gallery