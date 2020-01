Pagamenti rateali su Amazon: test in Italia, ecco come funziona

Amazon sta testando anche in Italia la possibilità di pagare a rate e ad interessi zero, per rendere ancora più semplici, comodi e agevoli gli acquisti nel suo ricco store online.

Una grande novità riguarda quindi la possibilità di dilazionare il pagamento dei prodotti mediante la vendita a rate.

Da precisare che gli acquisti a rate sono consentiti solamente su alcuni prodotti venduti e spediti da Amazon, escluse quindi le aziende esterne che si appoggiano alla piattaforma di e-commerce. Questa modalità di utilizzo inoltre, non è ancora utilizzabile da ogni utente, ma sembra essere il risultato di un test che Amazon sta effettuando in questo periodo.

Resta il fatto che in queste ore in Italia c'è chi ha visto comparire l'opzione per il pagamento a rate.

In attesa di ulteriori chiarimenti, ecco alcune specifiche riguardo al pagamento rateale: