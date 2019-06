Dove mangiare carne a Lecco

Nonostante il consumo di carne sia spesso dibattuto e contestato, sono in molti a non volervi rinunciare. Basti pensare ad una buona bistecca, a una tartare di manzo, un semplice tagliere.

Sono tanti i fattori da tenere in considerazione per scegliere il ristorante di carne più adatto. Per quanto riguarda la carne rossa, per scegliere il pezzo migliore da gustare, è necessario osservare sempre il colore, l’odore e la consistenza. Il colore deve essere intenso, l’odore gradevole e fresco, e la consistenza compatta ed elastica. È bene considerare anche la qualità e la provenienza della carne, come viene trattata, cotta o tagliata.

Ci sono diversi ristoranti a Lecco, apprezzati per la cucina di carne.

Vediamone alcuni:

- Il Borgo Scacciaventi via Carlo Cattaneo, 34 Lecco

- La Corte di Lucia via Caldone, 17 Lecco

- Trattoria Corte Fiorina via Bovara, 17 Lecco

- Ristorante “Osteria Olga” via Poncione, 7 Lecco

- Ristorante Pontile Orestino Lungolario Cesare Battisti, 5 Lecco

- Soqquadro Piazza Era, 7 Lecco