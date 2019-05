Mangiare etnico a Lecco

Si può dire con certezza che i ristoranti etnici non siano più una novità in città. Oggi l'offerta è molto ampia, e mangiare etnico è diventata ormai una moda. Se negli anni '90, i ristoranti etnici erano un'esclusiva, oggi, con gli effetti della globalizzazione, sono aumentati i flussi di persone e tradizioni gastronomiche diverse dalle nostre.

Frequentare un ristorante etnico, significa assaggiare nuovi sapori provenienti da tutto il mondo, conoscere nuovi ingredienti, nuove ricette e diverse modalità di preparazione. Se cinese e giapponese sono ormai di casa, se ci siamo abituati alle pietanze messicane e indiane, si potrebbe rivolgere l'attenzione alla cucina vietnamita, libanese, marocchina o anche etiope.

Che sia per moda o per passione, i locali etnici sono sempre in aumento, come le persone che ogni giorno provano ad assaporare nuovi piatti appartenenti a diverse culture. Chi per una volta non si è lasciato avvolgere dai profumi e dai sapori della cucina etnica?

Consideriamo che l’etnico non si mangia solo fuori casa, ma una delle ultime tendenze è prepararlo direttamente nella propria cucina. Il 75% dichiara inoltre di acquistare prodotti alimentari etnici, in supermercati della grande distribuzione, o in piccoli negozi alimentari gestiti da stranieri. I prodotti più acquistati sono quelli della cucina cinese o giapponese, seguiti da quella messicana, araba e infine africana.

Anche a Lecco i ristoranti etnici hanno fatto la loro comparsa: vediamone alcuni

- Ristorante Cardamomo Via Fratelli Cairoli, 15c Lecco

- Ristorante Indiano Curcuma Via Carlo Torri Tarelli, 5 Lecco

- Kathmandu Restaurant Corso Carlo Alberto 5, Lecco

- Punjab Lungolario Luigi Cadorna, 18 Lecco

- Ristorante Mexicali Lungolario Piave, 14 Lecco