Eclissi "Luna delle Fragole": attesa il 5 giugno 2020

Il 5 giugno 2020 assisteremo ad uno degli spettacoli astronomici con la Luna protagonista del cielo: la "Luna delle fragole", soprannominata così secondo leggende tramandate di generazione in generazione, basate sul periodo di migliore raccolta di questo frutto, con una spettacolare eclissi penombrale di Luna.

L'inizio della penombra è previsto alle 19:46, mentre la fase massima è prevista per le 21:25. Per i veri appassionati di astronomia, venerdì sarà una giornata speciale. Infatti si verificherà la seconda eclissi di Luna del 2020 e sarà visibile in tutta Italia.

Cos'è una eclissi di Luna?

Una eclissi di Luna si verifica quando la Terra si frappone esattamente fra la Luna e il Sole, impedendo a quest’ultimo di illuminare, con i suoi raggi, la superficie del nostro Satellite naturale. Sarà una eclissi penombrale in quanto la Luna inizierà solamente ad entrare nel cono di ombra prodotto dalla presenza della Terra, senza però oscurarla.

Alla vista dunque si osserverà un sensibile calo della luminosità della Luna, reso ancora più spettacolare dal fatto che questa eclissi penombrale si verificherà poco dopo il tramonto del Sole, ovvero quando la Luna inizierà a sorgere, risultando inizialmente di colore rosso per effetto della rifrazione atmosferica.

Eclissi del 5 giugno

Si potrà assistere all’eclissi di Luna del 5 giugno su Astronomitaly in diretta streaming nazionale su Youtube e Facebook. Un mese dopo, il 5 luglio 2020, potremo invece assistere ad un’altra eclissi penombrale di Luna, in occasione della Luna Piena del caervo: l’orario di massima eclissi è previsto per le 6:30 del mattino.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Appuntamento infine, con lo sciame di stelle cadenti delle Arietidi, originario dai resti della cometa 1566 Icarus, con apice della loro visibilità tra il 2 e 10 Giugno 2020.