Festa del Papà, perché in Italia si celebra il 19 marzo?

In molti paesi del mondo, il 19 marzo si celebra la festa del papà, una consuetudine per alcuni paesi dalla lunga tradizione cattolica come l’Italia, la Spagna e il Portogallo. Negli Stati Uniti invece, il "Daddy's Day" si celebra la terza domenica di giugno, mentre in Russia il 23 febbraio, in corrispondenza con il "Giorno dei difensori della patria".

La festa del papà, come la intendiamo oggi, nasce nei primi decenni del XX secolo, proprio per festeggiare la paternità e i padri in generale. La festa è celebrata in varie date in tutto il mondo, spesso accompagnata dalla consegna di un piccolo regalo al proprio padre.

Scopriamo le origini, le tradizioni della festa del papà e perché si festeggia proprio il 19 marzo.

Festa del papà: origini e storia

In Italia la festa del papà ricorre il 19 marzo per motivi religiosi. Nel calendario della Chiesa infatti, in questo giorno si festeggia San Giuseppe, padre putativo di Gesù e simbolo della figura paterna. Secondo la tradizione Giuseppe era protettore dei poveri, dei bambini orfani e delle ragazze nubili avendo anche il titolo, proprio in virtù del suo lavoro, di protettore dei falegnami. Proprio i falegnami sono, da sempre, i principali promotori della festa di San Giuseppe.

Il culto di san Giuseppe arriva dall’Oriente, anche se i primi a diffonderlo furono alcuni monaci benedettini dopo l’anno Mille (1030 circa), seguiti poi dall’ordine dei Servi di Maria nel XIV secolo e dai francescani nel Quattrocento. Fu Papa Sisto IV (nato Francesco della Rovere, 1414 - 1484 ) a iscrivere la festa nel calendario romano. Nel 1871 la Chiesa cattolica proclama San Giuseppe protettore dei padri di famiglia e patrono della Chiesa. Fino al 1976, in Italia il 19 marzo era ritenuto festivo anche agli effetti civili.

Gli studiosi hanno individuato radici ancora più antiche, risalenti addirittura all'antica Roma. Il 19 marzo infatti, i romani, festeggiavano le baccanali, e in tutte le regioni dell'Impero si preparavano banchetti per i poveri con pane e zeppole, che ricordavano quelle che San Giuseppe vendeva per mantenere la sua famiglia dopo la fuga dall'Egitto.

Festa del papà: le tradizioni in Italia

In Italia, la festa del papà è caratterizzata da due tipiche tradizioni che vengono rispettate in giro per tutta Italia: una è culinaria, e riguarda le zeppole di San Giuseppe. Le famosissime e deliziose frittelle cucinate secondo ricette diverse da nord a sud. L’altra tradizione è quella legata ai falò per la fine dell’inverno, solitamente fatti per purificazione agraria e legati a alle tradizioni pagane. Durante i falò si bruciano i residui del raccolto sui campi e delle gigantesche cataste di legna che vengono accese ai margini delle piazze. Non appena il fuoco si sta per spegnere ci sono alcune persone che lo cavalcano con dei salti e alcune vecchiette che, mentre filano, intonano inni a San Giuseppe.

