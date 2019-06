Gelato biologico: perché sceglierlo e dove trovarlo

Con l’arrivo della bella stagione, un ottimo modo per rinfrescarsi è senza dubbio gustare un buon gelato. Che sia alla frutta o alla crema, il gelato è uno degli alimenti più amato da grandi e bambini, soprattutto in estate.

Negli ultimi anni, l’offerta si è davvero ampliata, fino ad accogliere gelati a base di latte di riso o di soia, adatti per vegani e intolleranti, e per tutti coloro che preferiscono evitare i latticini per ragioni salutistiche. Infatti, sono molte le gelaterie che hanno deciso di mettere in primo piano l’aspetto qualitativo, producendo gelati biologici più salutari del classico gelato artigianale tradizionale.

Bio e tradizionale a confronto

Il processo di lavorazione del gelato bio non differisce molto da quello del gelato tradizionale; macchinari e attrezzature sono gli stessi, come gli ingredienti di base. La prima ovvia differenza sta nell’impiego di ingredienti certificati bio.

Il gelato biologico infatti, è realizzato con latte biologico e uova biologiche, ossia prodotti da animali alimentati solo con mangime biologico. Vengono aggiunti zucchero di canna, frutta e altri ingredienti sempre biologici. Il gelato così, avrà meno dosi di zucchero e avrà un gusto più autentico.

Il gelato biologico non è adatto solo a vegani e intolleranti, anzi, è adatto a chiunque desideri gustare un gelato più buono, naturale e più etico. Si tratta infatti di un prodotto diverso, a km 0, con ingredienti di origine certificata, che contribuisce alla protezione dell’ambiente e allo sviluppo dell’agricoltura locale.

Vediamo quali sono le gelaterie con ingredienti bio nel Lecchese