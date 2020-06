Messenger Rooms arriva su iOS e Android: ecco come funziona

Messenger Rooms è ora disponibile per tutti, dopo un breve periodo di test a cui il servizio è stato sottoposto. Grazie a questo strumento, oggi è possibile effettuare videochiamate con almeno 50 persone, senza limiti di tempo.

Si tratta quindi di un servizio gratuito di videochiamate di gruppo tramite il quale si crea una stanza virtuale dove invitare i propri amici, anche chi non ha un account Facebook. Messenger Rooms è dedicato alla sfera privata e nasce come strumento per restare in contatto con più amici contemporaneamente e per mantenere le relazioni sociali, seppur a distanza.

Questo strumento è stato integrato nella versione beta di Whatsapp per Android e iOS, ma nei giorni scorsi ha fatto il debutto anche nella versione ufficiale.

Come funziona

Andando nella sezione 'Chiamate', troviamo una piccola icona con una telecamera, e premendo su di essa ci viene chiesto se vogliamo continuare su Messenger per creare una stanza.

Superato questo passaggio, bisognerà premere su 'Prova', Crea Stanza', 'Atrività della stanza'. A questo punto si preme 'Invia link su Whatsapp' per scegliere i contatti ai quali inviare l'invito per accedere alla stanza.

Coloro che ricevono l'invito dovranno solamente cliccare sul link per accedere alla stanza: si aprirà l'app di Messenger o il browser con la web-app.

Bisogna specificare però che Messenger Rooms è un'applicazione a sè. Quando si decide di fare una videochiamata su Whatsapp utilizzando questo strumento si verrà dirottati su altra applicazione, che è Facebook Messenger. Per utilizzare Rooms è inoltre necessaria avere tutte le app di messaggistica con l'ultima versione aggiornata.