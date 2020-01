Arrivano le mini lavatrici da borsetta che puliscono gli abiti, ma anche frutta e verdura

La lavatrice solitamente è un elettrodomestico che occupa molto spazio, e per di più la sua natura è prettamente sedentaria. Ma non è così per la mini lavatrice da borsetta trasportabile.

Si tratta di un dispositivo di piccole dimensioni, che può servire a pulire macchie o a detergere frutta e verdura quando si è fuori casa.

Pensiamo a tutte quelle situazioni in cui avremmo bisogno di un aiuto. Che sia in ufficio se il tailleur si macchia, o in viaggio.

Come funziona

La mini lavatrice si presenta come una turbina circolare grande pochi centimetri, con una spina da collegare. A volte è dotata di semplice attacco USB.

Basta immergere l’apparecchio in un lavandino con acqua, insieme all’oggetto da lavare. Poi si aggiunge del sapone e si collega il dispositivo alla presa facendolo partire. Grazie alle rotazioni verranno rimosse macchie, polvere e impurità sia dai vestiti che dalla frutta.

In più alcuni modelli hanno la possibilità di emettere degli ultrasuoni per igienizzare ulteriormente abiti e oggetti immersi nel liquido.

Risparmio ecologico ed elettrico

Il sistema a ultrasuoni elimina lo sporco in pochi minuti, senza aggredire i tessuti, e senza nemmeno bisogno di ricorrere per forza ai detersivi, con notevoli vantaggi anche sotto il profilo ecologico. Basta una poca quantità di acqua e si riduce anche il consumo di energia elettrica.