Il calendario dei ponti e delle festività del 2020

Con l’inizio dell’anno nuovo, è tempo di vedere quali saranno le occasioni per viaggiare o per prendere semplicemente una pausa dal lavoro.

Se il 2019 ci ha concesso qualche festa prolungata, dovete sapere che i ponti nel 2020 saranno davvero pochi. La maggior parte delle feste cadranno infatti di sabato o durante la settimana.

L’Epifania, che tutte le feste porta via, cade per fortuna di lunedì, concedendo un giorno di ferie in più.

Se lo scorso anno ci ha regalato una lunga pausa primaverile con le vacanze di Pasqua, il ponte del 25 aprile e del 1 maggio, per il 2020 non sarà lo stesso. Pasqua cadrà il 12 aprile e il 25 aprile cadrà di sabato. Per fortuna avremo una buona occasione per goderci il mare con il ponte del 2 giugno.

Vediamo il calendario completo:

1 Gennaio 2020, primo dell’anno: mercoledì

6 Gennaio, Epifania: lunedì

Pasqua 2020: domenica 12 aprile

Pasquetta: lunedì 13 aprile

25 Aprile 2020, Festa della Liberazione: sabato

1 Maggio 2020, Festa dei lavoratori: venerdì

2 Giugno 2020, Festa della Repubblica: martedì

24 giugno 2020, San Giovanni Battista, patrono di Torino: mercoledì

15 Agosto 2020, Ferragosto: sabato

1 Novembre 2020, Tutti i santi: domenica

8 Dicembre 2020, Immacolata: martedì

25 Dicembre 2020, Natale: venerdì

26 Dicembre 2020, Santo Stefano: sabato