San Valentino, come decorare casa per stupire il proprio partner

San Valentino si avvicina, e se desiderate trascorrere il giorno degli innamorati a casa, vi proponiamo qualche idea originale senza esagerare. Cosa fare, allora, per rendere speciale anche il vostro nido d'amore? Con qualche piccolo accorgimento, la vostra casa può diventare romantica al punto giusto, la location ideale per festeggiare San Valentino nel migliore dei modi.

Diverse sono le decorazioni fai da te che è possibile creare per la casa o anche per una festa. Con un po' di amore, e un pizzico di fantasia, l'effetto sorpresa è assicurato. Ecco alcuni esempi di addobbi fai da te per la casa o per una festa a tema San Valentino

Decorazioni per San Valentino

Se avete intenzione di organizzare una cena romantica a casa, dovrete prestare attenzione ai dettagli, magari realizzando barattoli dipinti a mano, utilizzati per decorare l'ambiente come porta fiori, oppure come delle romantiche lanterne.

Potete posizionare delle candele per una magica cena a lume di candela, utilizzare coperto e servizio rossi, decorare la casa con petali e palloncini rossi che sorreggono le vostre foto ricordo. Potete scegliere anche semplici palloncini rossi o palloncini a forma di cuore, e aggiungere delle pergamene che contengono delle dediche.

Si possono realizzare anche tantissime decorazioni in feltro, come cuori rossi da ritagliare e appendere.

Set per la colazione

Potete stupire il vostro partner anche al momento della colazione, magari comprando due tazze speciali, un bel vassoio da caffè e tanti cioccolatini. Provate a preparare una colazione che non si potrà dimenticare facilmente.

Palloncini

Con un filo molto lungo, legate cinque o più palloncini, e lasciate che arrivino al soffitto. Basta davvero poco per rendere un angolo romantico senza esagerare.

Come decorare la tavola

Se avete deciso di ospitare la vostra dolce metà a cena, sarebbe carino organizzare una splendida tavola di San Valentino. Iniziate dal tovagliolo, che può essere piegato a forma di cuore, poi realizzate un simpatico segnaposto, e non dimenticate delle candele per creare la giusta atmosfera. Date sfogo alla vostra creatività e fantasia! Giocate anche con il cibo, create delle fantastiche decorazioni per dolci. Scrivete sulla frutta frasi e dediche d'amore.

Per quanto riguarda i tovaglioli, potete arrotolarli con un filo di raso rossa, fare un bel fiocco e incastrare al suo interno un fiore, magari una rosa o un papavero rosso.

Come decorare la camera da letto

La camera da letto è tra le stanze più importanti della casa e, se si vuole stupire la dolce metà in questa occasione, occorre addobbarla con cura. Un copriletto particolare, nuovi cuscini, un regalo impacchettato, piccoli accorgimenti per ottenere un effetto sorpresa.

Pareti

Per personalizzare l'ambiente, potete anche tappezzare le pareti della camera da letto con foto romantiche dei vostri viaggi, o con festoni a forma di cuore. Per accentuare l'atmosfera, inoltre, le luci soffuse sono l'ideale.

