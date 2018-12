Atmosfera natalizia

Passeggiando per le vie del centro si è sentita una classica musica natalizia in avvicinamento quando sono apparsi 4 mattacchioni vestiti da Babbo Natale. Già un paio d’anni fa ci avevano stupito a bordo delle loro Harley nel giorno della vigilia distribuendo caramelle capitani dal solito promotore di questa iniziativa trasformatasi ormai in tradizione Gilardi Rino. Affiancato dai suoi stretti collaboratori Cesana Mansueto, Luca Irlandese Dell’era e Giovanni Bonacina si sono presentati ancora una volta per far sognare i bambini della nostra splendida città. Per l’occasione la slitta si e’ trasformata da due a quattro ruote, destreggiandosi nel traffico di questi giorni a bordo di un altro mito americano trainato da un’insolita renna, hanno cosi fatto sorridere grandi e piccini augurando Buon Natale in questa atmosfera che non finirà mai di stupire.