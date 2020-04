Buoni spesa emergenza Covid-19

Un aiuto ai cittadini che non può essere utilizzato... Vergognoso! Ho due bambini piccoli, e benché ho ottenuto il buono spesa non riesco ad utilizzarlo e mi tocca provvedere diversamente... Ma fare come in altre regioni dove i buoni sono stati consegnati al domicilio? Possibile che io debba chiamare un numero per dare la lista (che hanno già detto che non verrà rispettata perché sarebbe troppo difficoltoso rispettare le specifiche richieste di marche, offerte ecc)... Impossibile riuscire a prendere contatto con i volontari... E nel frattempo uno che fa? Sono rinchiusa dal 24/2 sono riuscita ad uscire 2 volte a fare approvvigionamenti, facendo i salti mortali ma almeno ho comprato ciò che mi serviva realmente! Perché non fare un servizio online dove i volontari passavano solo a fare il ritiro? (Oltretutto evitando così assembramenti da parte dei volontari)... Quindi come intende risolvere il disservizio il Comune? Una mamma non può passare la mattinata al telefono nel tentativo di riuscire a parlare con qualcuno...