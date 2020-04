Come passare il tempo in casa con i priopri bambini

Per chi ha bambini in casa e non sa più cosa fare per tenerli occupati... per passione da tanti anni creo amatorialmente giochi di società da tavolo per i figli dei miei amici, ma per non doverli elencare ogni volta ho creato un sito internet dove li presento uno a uno e, per tanti, c'è la possibilità di scaricare i PDF per crearseli in proprio (bastano un PC, una stampante e qualche foglio di cartoncino A4). Se volete potete venirmi a trovare qui: https://giochi.ita.zone Se volete un consiglio: "Cure & Malanni" che a dispetto del nome è veramente divertente!